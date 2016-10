Die Angreifer schlugen an der Tankstelle des Opfers zu: Im Südosten der Türkei ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ein AKP-Politiker erschossen worden. Ob es weitere Verletzte gab, ist bislang unklar.

In der hauptsächlich von Kurden bewohnten Stadt Dicle im Südosten der Türkei ist nach Angaben von Staatsmedien ein AKP-Politiker bei einem Anschlag getötet worden. Die Behörden machen die PKK für den Angriff auf Deryan Aktert verantwortlich, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Demnach eröffneten die Angreifer an einer Tankstelle das Feuer, der Eigentümer Aktert sei sofort tot gewesen. Zu dem Anschlag bekannte sich noch niemand. Ob es weitere Verletzte gab, ist bislang unklar.

Autobombe gezündet - 19 Tote

Erst am Wochenende hatte sich in der süddosttürkischen Provinz Hakkari ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und 18 weitere Menschen mit in den Tod gerissen. Der Anschlag richtete sich gegen einen Polizeiposten. Der Täter hatte nach offiziellen Angaben einen mit fünf Tonnen Sprengstoff beladenen Kleinlaster vor einem Kontrollposten der Gendarmerie zur Explosion gebracht. Das türkische Militär machte für den Anschlag ebenfalls die PKK verantwortlich.

Provinz Hakkari: Bei dem Anschlag nahe der irakischen Grenze wurden 19 Menschen getötet.

Tausende Tote seit Ende der Waffenruhe

Im Juli 2015 war ein zweijähriger Waffenstillstand zwischen der PKK und der Armee zusammengebrochen. Die türkische Luftwaffe hatte zuvor PKK-Einrichtungen im Irak bombardiert. Die PKK kündigte daraufhin die Waffenruhe auf und begann wieder mit Anschlägen vor allem auf Einrichtungen von Militär und Polizei. Seitdem wurden Anadolu zufolge mehr als 600 türkische Sicherheitskräfte und Tausende PKK-Kämpfer getötet .

Die international als terroristische Organisation geächtete PKK kämpft seit drei Jahrzehnten für eine größere Autonomie der Kurden. In den drei Jahrzehnten dieses Konflikts kamen Zehntausende Menschen ums Leben.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 09. Oktober 2016 um 15:00 Uhr.