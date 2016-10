Auch knapp drei Monate nach dem Putschversuch in der Türkei greift die Regierung weiter hart gegen angebliche Kritiker durch. Nun wurde der prokurdische Fernsehsender İMC TV geschlossen. Die betroffenen Journalisten reagierten kämpferisch - vor laufenden Kameras.

Wegen des Verdachts der Verbindung zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hat die türkische Regierung den Betrieb eines prokurdischen Fernsehsenders unterbrochen. Polizisten stürmten in Istanbul die Redaktion des Senders İMC TV und stoppten den Betrieb. "Ihr werdet niemals die freie Presse zum Schweigen bringen", riefen die Journalisten kurz vor Unterbrechung der Übertragungen, wie auf den Bildern des Senders zu sehen war.

Die PKK Die PKK kämpft für einen eigenen Staat der Kurden oder zumindest ein Autonomiegebiet im Südosten der Türkei. In einem Guerillakrieg sind seit 1984 laut Schätzungen 40.000 Menschen getötet worden. Das Hauptquartier der PKK befindet sich in den nordirakischen Kandil-Bergen. Mit der türkischen Regierung wurde ein Waffenstillstand vereinbart, den aber beide Seiten inzwischen wieder aufkündigten. Die Beziehungen zur AKP-Regierung sind angespannt.



Die EU, die USA, die Türkei, der Irak und weitere Staaten stufen die PKK als terroristische Vereinigung ein. Die deutsche Organisation der PKK wurde 1993 vom Bundesinnenministerium verboten.

Der Beschluss zur Schließung des Senders wurde im Rahmen des Ausnahmezustands gefällt, den Präsident Recep Tayyip Erdogan nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli verhängt und am Montag um drei Monate verlängert hatte. Der im Jahr 2011 gegründete Sender war vergangene Woche von der Justiz über seine bevorstehende Schließung informiert worden. Auch elf weitere Fernsehsender, denen Verbindungen zur PKK vorgeworfen werden, sollen demnach geschlossen werden.

13.000 Beamte suspendiert

Nach dem Justizbeschluss vergangene Woche war die Übertragung von İMC TV über das türkische Satellitensystem gestoppt worden, doch lief er weiter über den europäischen Satelliten Hotbird und im Internet.

Kurz vor der Schließung des Senders war bereits bekannt geworden, dass die Türkei seit dem Putschversuch im Juli fast 13.000 Beamte suspendiert hat - ihnen wird vorgeworfen, zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen zu gehören. Unter den insgesamt 12.801 Betroffenen seien 2523 Polizeichefs, teilte das Polizeihauptquartier in Ankara mit.

Kritische Journalisten in Haft

Seit dem Umsturzversuch inhaftierte die islamisch-konservative Regierung von Erdogan zudem 32.000 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zu Gülen. Auch zahlreiche kritische Journalisten und Wissenschaftler wurden in Haft genommen.

PKK-Sympathisanten im Visier

Kritiker werfen der Regierung vor, den gescheiterten Militärputsch als Vorwand zu nutzen, um Gegner zum Schweigen zu bringen. Neben mutmaßlichen Anhängern Gülens nimmt die Regierung auch verstärkt Sympathisanten der PKK ins Visier.

So wurden im Südosten der Türkei Tausende Lehrer unter dem Verdacht suspendiert, Verbindungen zu der Guerillagruppe zu haben. Auch wurden zahlreiche Bürgermeister ihrer Posten enthoben, die den Rebellen nahestehen sollen. Seit dem Zusammenbruch einer Waffenruhe im Sommer 2015 ist der Kurden-Konflikt wieder eskaliert. Am Montag hatte die Regierung in Ankara beschlossen, den Ausnahmezustand um weitere drei Monate zu verlängern.