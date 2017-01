Als viertes von fünf Kindern wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald John Trump, am 14. Juni 1946 in New York geboren. Mutter Mary Anne war schottischer Herkunft. Vater Fred C. Trump, dessen Familie aus dem pfälzischen Kallstadt stammt, wurde mit dem Bau von Mietskaserne in den New Yorker Stadtteilen Brooklyn, Queens und Staten Island zum Multimillionär. Seinen Sohn soll er - laut Biograf D'Antonio - mit Sätzen, wie "Du bist ein König" oder "Sei ein Killer" erzogen haben. | Bildquelle: imago/ZUMA Press