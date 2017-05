Der Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem gehört zum Politiker-Pflichtprogramm in Israel. Auch für US-Präsident Trump. Nach anfänglichem Unmut verlängerte er seinen Aufenthalt und gedachte der "dunkelsten Stunde der Geschichte".

US-Präsident Donald Trump hat in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem der von deutschen Nazis und ihren Helfern ermordeten Juden gedacht. Trump entfachte in einer kurzen Zeremonie in der Halle der Erinnerung die ewige Flamme neu und legte mit seiner Frau Melania einen Kranz roter und weißer Blumen nieder. Dann hielten sie einige Augenblicke inne. Unter der Steinplatte in der Halle ist die Asche von Opfern der Nazi-Vernichtungslager beigesetzt.

Palästinenserpräsident Abbas empfängt Trump in Bethlehem

tagesschau 12:00 Uhr, 23.05.2017, Mike Lingenfelser, ARD Tel Aviv







30 statt 15 Minuten

Der Holocaust sei "die dunkelste Stunde der Geschichte" und das "grausamste Verbrechen gegen Gott und seine Kinder", sagte er in Jerusalem. "Worte könnten die bodenlose Bosheit nicht beschreiben", sagte Trump. Zugleich sei Yad Vashem aber auch ein Vermächtnis für den unverwüstlichen Geist des jüdischen Volkes. Begleitet wurde Trump von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie seiner Tochter Ivanka Trump und dessen Schwiegersohn Jared Kushner, einem orthodoxen Juden.

In Israel war kritisiert worden, dass ursprünglich für Trumps Besuch in Yad Vashem nur 15 Minuten eingeplant waren. Letztlich dauerte die Visite etwa eine halbe Stunde. Trump war außerdem im Januar kritisiert worden, weil er am internationalen Holocaust-Gedenktag in einer Stellungnahme die Juden unerwähnt ließ.

Treffen mit Abbas

Vor dem Besuch in der Gedenkstätte hatte sich Trump mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas getroffen. Dabei hatte er zum Ausdruck gebracht, dass er alles in seinen Kräften stehende tun wolle, um dieses Ziel zu erreichen. Er sei zuversichtlich, dass die USA Palästinensern und Israel helfen könnten, zum Frieden zu finden.

Abbas forderte in Bethlehem erneut einen unabhängigen Staat Palästina neben Israel - in den Grenzen vor 1967 und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. "Unser grundsätzliches Problem sind die Besatzung und die Siedlungen sowie die Weigerung Israels, den Staat Palästina anzuerkennen, so wie wir Israel anerkennen", sagte er. Der Besuch Trumps in Bethlehem stieß in Israel auf Missfallen.

Nach seiner Station in Israel reist der US-Präsident am Abend weiter nach Rom, dem ersten Europa-Stopp seiner ersten Auslandsreise.