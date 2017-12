Trump im Weißen Haus Der stete Kampf des Präsidenten

Wie verbringt US-Präsident Trump seine Tage im Weißen Haus? Das wollte die "New York Times" genauer wissen. Ihr zufolge liest der Präsident weder Akten noch Dossiers. Ihm gehe es um den Erhalt seiner Macht. Dafür führe er einen steten Kampf. Und er ernährt sich schlecht.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Was die "New York Times" nach wochenlangen Recherchen herausgefunden hat, erinnert ein wenig an teure Studien, die das bestätigen, was man ohnehin zu wissen glaubte. Wenn US-Präsident Donald Trump nach fünf bis sechs Stunden Schlaf morgens um halb sechs aufwacht, schaltet er als erstes den Fernseher an.

Meist zappt er zwischen drei Nachrichtensendern hin und her: CNN für den ersten Überblick, dann zur Bestätigung seiner Weltsicht "Fox & Friends", das Morgenmagazin seines Lieblingssenders Fox News. Und schließlich folgt das linksliberale Kontrastprogramm MSNBC, dass ihm Munition für seine morgendlichen Twitter-Salven liefert. Die schießt er meist noch vor dem Frühstück vom Bett aus ab.

Verzicht auf Sachverstand

Trump sehe seine Tage im Weißen Haus als steten Kampf, sagt Peter Baker, der White-House-Korrespondent der "New York Times". Er ist einer der Co-Autoren, die rund 60 Mitarbeiter des Präsidenten befragten. "Vom Aufwachen bis zum Schlafengehen ist jede Stunde für ihn eine Schlacht - um die Legitimität seines Wahlsieges und den Erhalt seiner Macht", sagt Baker.

So habe Trump überall im Weißen Haus Karten aufhängen lassen, auf denen alle Wahlkreise farblich hervorgehoben sind, die er gegen Hillary Clinton gewann. Und obwohl Trump schon seit fast einem Jahr Präsident sei, sehe er sich noch immer als Außenseiter im Kampf gegen das Establishment. Trump verzichte weitgehend auf den Sachverstand seiner Ministerien, er lese weder Akten noch Dossiers, sondern bevorzuge kurze mündliche Briefings, sagt Baker im Interview mit MSNBC. Seine wichtigste Informationsquelle seien jedoch die Nachrichtensender, die er täglich zwischen vier und acht Stunden lang verfolge.

Großbildschirm zwischen historischem Mobiliar

"Er beobachtet ständig die Fernsehprogramme, will wissen, was die Leute über ihn sagen, und dann reagiert er über Twitter oder vor Fernsehkameras", so Baker. "Er genießt diesen Kampf, der für seine persönliche Identität so wichtig ist." Selbst im "Dining Room", dem ehrwürdigen Esszimmer im Weißen Haus, ließ Trump zwischen historischem Mobiliar und alten Gemälden einen 1,50 Meter breiten Bildschirm anbringen.

Seinen engsten Mitarbeitern soll Trump vor Amtsantritt empfohlen haben, sie sollten jeden Tag im Weißen Haus als neue Folge einer Fernsehshow betrachten, bei der es darum gehe, den Gegner zu besiegen. In den ersten Monaten ließ Trump die Tür zum Oval Office offen, damit ihn möglichst viele Mitarbeiter mit Informationen und frischer Munition versorgen konnten.

US-Präsident Trump und sein Stabschef Kelly (links). Der frühere Vier-Sterne-General sorgte für einen dichteren Terminplan, damit Trump weniger Zeit zum Twittern hat.

Anfällig für Verschwörungstheorien

Erst sein neuer Stabschef, der frühere Vier-Sterne-General John Kelly, sorgte für mehr Disziplin und seriösere Informationen im Oval Office. Auch habe Kelly für einen dichteren Terminplan gesorgt, damit Trump weniger Zeit zum Twittern hat. Und er lasse alle Zeitungsartikel für den Präsidenten überprüfen, weil Trump anfällig für Verschwörungstheorien sei.

Dagegen könne Kelly nicht kontrollieren, was Trump täglich isst und trinkt: "Mindestens zwölf Flaschen Cola Light", berichtet Baker. "Cola Light ist sein Treibstoff, der ihm Koffein und Adrenalin verschafft. Meist isst er gut durchgebratene Steaks mit viel Sauce und eine große Portion Nachtisch mit Eis. An die Ratschläge der Ernährungsexperten hält er sich nicht."

Auch wenn Trump mit der Air Force One über den Wolken fliegt, will er keine gesündere Kost. Die Stewardess ordert vorher bei McDonald's zwei BigMacs, zwei Filet-O-Fish und einen Schoko-Milkshake.

TV, Twitter, Fast Food - Trumps Alltag im Weißen Haus

Martin Ganslmeier, ARD Washington

