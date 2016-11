Künftiger US-Präsident und die Kirchen Im Glauben an Trump?

Die gespaltenen USA wieder einen - in dem religiösen Land kann das wohl nur mit den Kirchen gelingen. Doch wie stehen sie zu Trump? Während viele Evangelikale den Republikaner wählten, sind zahlreiche schwarze Gemeinden entsetzt.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Trump bricht alle Regeln. Seit Ronald Reagan Mitte der 1980er-Jahre gehört "God bless the United States" so sicher ans Ende jeder Rede eines Wahlsiegers wie das Amen in die Kirchen. Bei Trump gilt auch das nicht mehr. Gott hatte keinen Platz in seiner Rede in dem immer noch zutiefst religiösen Amerika.

Das übernahm dafür sein Vize Mike Pence, ein Evangelikaler mit strikt konservativem Wertesystem: "Ich komme demütig hierher und bin Gott dankbar für seine unglaubliche Gnade."

"Wir sind geschockt"

Dass Donald Trump der nächste US-Präsident wird, ist für einen Teil des Landes ein Schock. Während ihn viele Evangelikale wählten, sind beispielsweise zahlreiche schwarze Gemeinden fassungslos über Trumps Sieg. Das geht auch Pastor Donte Hickman von der Southern Baptist Church in Baltimore so: "Wir sind geschockt und haben Angst. Niemand hat geahnt, dass das Land so viele grelle moralische, ethische und geschäftliche Fehler von Donald Trump übersieht und ihn wählt."

Donte Hickman ging bei den Krawallen in Baltimore auf die Straße. Er versucht, Schwarze und Weiße einander wieder ein bisschen näher zu bringen. Vor der Wahl hatte er versucht, die Menschen in den Straßen seiner Gemeinde zum Wählen zu motivieren:

"Ich habe mich mit jungen Leuten in einem Frisörladen unterhalten und die sagten, dass sie nicht wählen gehen wollen, weil sie beide Kandidaten für korrupt halten und das Land eh zur Hölle fährt. Ich habe versucht, ihnen klar zu machen, dass das unsere Chance ist, uns Gehör zu verschaffen."

Künftiger US-Präsident am Sonntag Thema

In schwarzen Kirchen ist es normal, dass es sich in der Predigt um den Alltag der Menschen in der Gemeinde dreht. Die Pfarrer sind nah am Leben ihrer Leute - und deshalb ist es für Donte Hickman keine Frage, dass er diesen Sonntag Donald Trump zum Thema in seinem Gottesdienst macht.

Auch wenn der Republikaner nicht seine Wahl war, versucht der schwarze Pastor, die Zukunft nicht zu düster zu malen: "Wir können jetzt nicht tatenlos danebensitzen und uns in Pessimismus suhlen. Wir müssen uns engagieren. Trump ist kein König, sondern er dient uns, den Bürgern."

Das Land einen - mit den Kirchen

Die tiefe Spaltung im Land - die Kirchen spüren sie. Sie ist deutlich greifbar, wenn Muslime beschimpft werden. Auf Wänden steht "Macht Amerika wieder weiß" - oder es werden über Nacht Hakenkreuze gesprayt. Seit Wochen steht die Frage im Land: Wie soll man die Menschen nach einem so schmutzigen und polarisierenden Wahlkampf wieder zusammenbringen?

Die Kirchen könnten dabei durchaus eine Rolle spielen, erklärt der katholische Bischof David Zubick aus Pittsburgh: "Die Leute müssen sich ganz praktisch anschauen, wer mir am Tisch gegenübersitzt oder neben mir im Bus sitzt. Wenn wir Christus in anderen Menschen suchen, kann das vielleicht ein erster Schritt sein, um Wunden zu heilen in einem Land, das in so vielen Dingen gespalten ist."

Bei den rassistischen und frauenfeindlichen Kommentaren, die derzeit in den USA hochschwappen, klingt das wie ein frommer Wunsch. Aber in diesem zutiefst religiösen Land geht eine Versöhnung nicht ohne die Kirchen. Denn aus den politischen Schützengräben bewegt sich keiner wirklich heraus.

Es müssen andere vermitteln und versöhnen. Da sind die Pastoren, Imame und Rabbis gefragt, etwas Höheres anzubieten, etwas Unpolitisches, das die Menschen wieder zusammenführt.