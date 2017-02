Der neue Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten steht fest: Trump hat sich für den Generalleutnant H.R. McMaster entschieden. Der Neue gilt als unabhängiger Geist, der auch Autoritäten in Frage stellt.

Von Rolf Büllmann, ARD-Studio Washington

Herbert Raymond "H.R." McMaster - das war einer der Namen, die immer wieder fielen, wenn darüber spekuliert wurde, wer Michael Flynn nachfolgen könnte. Flynn, der nach nur 24 Tagen im Amt als Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten gehen musste.

Und so war es keine allzu große Überraschung, als Donald Trump McMaster der Öffentlichkeit vorstellte: "Er ist ein Mann von enormem Talent und enormer Erfahrung", sagte der US-Präsident. Er habe viel über ihn gesehen und gelesen in den letzten zwei Tagen. Und weiter: "Er ist hochangesehen im Militär, es ist eine Ehre ihn im Team zu haben." Freundliche Worte, die allerdings auch klar machen: Zum engen Vertrautenkreis des Präsidenten - wie es bei Flynn der Fall war - gehört McMaster nicht.

Große militärische Erfahrung

Kimberly Dozier, sicherheits- und verteidigungspolitische Expertin bei "The Daily Beast" glaubt, dass er sich trotzdem Gehör verschaffen wird: "McMaster hat die Art militärische Erfahrung, die Trump respektiert. Er hat in beiden Golfkriegen gekämpft, er hat Al-Kaida im Irak bekämpft und ist gegen Korruption in Afghanistan vorgegangen."

Und er hat dabei eine beachtliche Karriere hingelegt: bis hin zum Drei-Sterne General. Doch das verlief nicht immer reibungslos. McMaster gilt als kritischer Geist, der dafür bekannt ist, Autoritäten in Frage zu stellen. So hat er in einem Buch über den Vietnam-Krieg scharfe Kritik an der damaligen politischen und militärischen Führung geübt.

Immer wieder Vorgesetzte kritisiert

Und auch im Umgang mit seinen direkten Vorgesetzten war der 54-Jährige oft deutlicher, als es ihm gut tat. "Er war politisch genug, um drei Sterne zu bekommen, aber er hat so oft Widerspruch geleistet, dass das nicht leicht war", sagt Dozier. Mehrere Male sei er bei anstehenden Beförderungen übergangen worden. Und so ist die Journalistin sich sicher: "Er hat in der Vergangenheit immer wieder Vorgesetzte und Regeln kritisiert, und man muss davon ausgehen, dass er das auch im Weißen Haus tun wird."

Ein unabhängiger Geist also, West-Point-Absolvent und promovierter Historiker, mit militärischer Erfahrung und politischem Geschick - McMasters Berufung zum Nationalen Sicherheitsberater stieß auf positives Echo. Der Sender "ABC" berichtet: "Er wird von Demokraten und Republikanern gleichermaßen gelobt. Senator John McCain, der die Trump-Regierung gerade erst als unorganisiert kritisiert hatte, nannte McMaster eine herausragende Wahl"

"Dankbar für die Chance"

Und McMaster selbst? Äußerte sich nur kurz und zurückhaltend. Er sei dankbar für die Chance, die sich jetzt für ihn auftue, sagte er. Es sei ein Privileg, der Nation weiter dienen zu können.