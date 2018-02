US-Präsident Trump hat bei einem Treffen mit Schülern besseren Schutz vor Gewalt versprochen. Dafür erwägt er, Mitarbeiter in Schulen zu bewaffnen. Auch verspricht er eine bessere Überprüfung von Waffenkäufern.

US-Präsident Donald Trump hat von Schulmassakern betroffene Eltern, Lehrer und Schüler empfangen. Er wolle bei dem Treffen im Weißen Haus vor allem zuhören, hatte Trump zuvor verlauten lassen. Nach dem jüngsten Amoklauf an einer Schule in Florida eine Woche zuvor steht Trump unter Druck, etwas gegen Waffengewalt zu unternehmen.

So sprach sich Trump bei dem Treffen im Weißen Haus erneut für eine bessere Überprüfung von Waffenkäufern aus. Sogenannte Background-Checks sollten genauer durchgeführt werden und dabei etwa die psychische Gesundheit überprüft werden. Allerdings hatte Trump ein entsprechendes Gesetz, das von seinem Vorgänger Barack Obama eingeführt worden war, zu Beginn seiner Präsidentschaft wieder gekippt. Außerdem steht er der mächtigen Waffenlobby NRA nah und hatte sich während des Wahlkampfs stets für das Recht auf Waffenbesitz ausgesprochen.

US-Präsident Trump empfängt Angehörige der Shooting-Opfer

Stefan Niemann, ARD Washington, zu den Protesten der Jugendlichen

Massenproteste von Schülern

Der Präsident will zudem prüfen, ob Lehrer und andere Mitarbeiter in Schulen künftig bewaffnet werden können. Dies könne womöglich "das Problem lösen", so Trump. Schließlich dauere es durchschnittlich fünf bis acht Minuten, bis die Polizei nach einem Notruf an einer Schule ankomme. Massenschießereien an Schulen dauerten im Schnitt drei Minuten.

Zuvor waren Tausende Schüler in Florida und Washington für eine Verschärfung des Waffenrechts in den USA auf die Straße gegangen. In Floridas Hauptstadt Tallahassee versammelten sich Überlebende der Gewalttat von Parkland und viele andere Jugendliche vor dem Kapitol. In der US-Hauptstadt machten Schüler vor dem Kongress und dem Weißen Haus ihrem Ärger Luft. In Washington sagte Schülerin M.C. Payen der Deutschen Presse-Agentur: "Übungen für Shootings (Angriffe mit Schusswaffen) gehören seit Kindergartentagen zu meinem Leben. Erklären Sie mal einem kleinen Kind, dass jemand mit einem Sturmgewehr in seine Schule kommt und Leute umbringen will."

Derweil wurde in Südkalifornien womöglich ein Schulmassaker verhindert. Die Polizei im Bezirk Los Angeles nahm am Mittwoch einen 17-Jährigen fest. Es soll damit gedroht haben, an seiner Schule das Feuer zu eröffnen. Die Polizei fand in seinem Haus mehrere Waffen und Munition, die jedoch angeblich einem älteren Bruder gehören.