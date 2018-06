Auf die Absage folgt die Zusage: US-Präsident Trump will Nordkoreas Machthaber Kim nun doch wie geplant am 12. Juni in Singapur treffen. Dort soll über Pjöngjangs Atomprogramm verhandelt werden.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Normalerweise ist Donald Trump ein Mann der Superlative. Doch am Freitag hat sich der US-Präsident im Gegenteil versucht: Erwartungen runterschrauben, das war seine Mission, als er ankündigte, dass das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nun doch am 12. Juni in Singapur stattfinden soll.

"Wir werden da nicht irgendwas unterschreiben. Wir fangen einen Prozess an. Ich habe Nordkoreas Abgesandten heute gesagt: wir können das alles schnell, aber auch langsam machen. Nehmt Euch Zeit", so der US-Präsident.

Ranghoher Vertreter Nordkoreas im Weißen Haus

Hopplahopp-Zusage, dann wieder Absage, nun wieder Zusage. Die letzte Kehrtwende kam nachdem Kim Jong-Un einen engen Vertrauten mit einem persönlichen Brief ins Weiße Haus geschickt hat. Er war der ranghöchste Vertreter Nordkoreas seit 18 Jahren, der das Weiße Haus besuchte. Auch das eine wichtige Geste.

Nach einem Treffen mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol verkündet US-Präsident Trump, dass der Gipfel doch stattfindet.

Dabei hat der nordkoreanische Unterhändler sich aber auch ganz bestimmt gut umgeschaut, ist sich der ehemalige NSA-Direktor Michael Hayden sicher, sagt er auf "CNN": "Er wird den Präsidenten abchecken. Er wird gucken, wer ist im Raum, auf wen hört der Präsident, wer weiß wohl am meisten, worum es geht. Und das Wissen bringt er seinem Anführer mit."

"Hunderte Sanktionen in der Schublade"

Die USA verlangen von Nordkorea die komplette atomare Abrüstung. Dabei verstehen beide Länder etwas anderes unter Denuklearisierung.

Aber Donald Trump lobte eine Belohnung aus, sollte Nordkorea sich kooperativ zeigen: "Wir haben hunderte neue Sanktionen in der Schublade. Ich habe gesagt, ich werde keine neuen einsetzen bis die Gespräche womöglich zusammenbrechen. Warum würde ich Sanktionen verhängen, wenn wir uns so nett unterhalten?", so Trump.

Skepsis bei McConnell

Über die Menschenrechtslage in dem abgeschotteten Land hat der US-Präsident mit dem nordkoreanischen Unterhändler nicht gesprochen. Das könne womöglich noch kommen, sagte er.

Während Donald Trump das Treffen als positiv beschrieben hat, warnte sein republikanischer Parteikollege und Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell: "Damit solche Situationen zu etwas führen, darf man sich einen Deal nicht zu sehr wünschen. Wenn man sich in einen Deal verliebt, den unbedingt will und die Details nebensächlich werden, dann sitzt man in der Patsche."

Es sind noch 10 Tage bis zum aktuellen Termin für das Gipfeltreffen zwischen Kim Jong Un und Donald Trump. Genug Zeit es noch ein paar Mal anzukündigen oder abzusagen - von beiden Seiten.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 01. Juni 2018 um 21:45 Uhr.