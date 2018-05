Erst die Absage, jetzt die Absage der Absage? Laut US-Präsident Trump könnte es am 12. Juni doch zum Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim kommen. Beide Seiten zeigen sich gesprächsbereit.

US-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, dass es am 12. Juni doch zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un kommen könnte. Am Donnerstag hatte er genau diesen Termin in einem Brief an Kim noch abgesagt. Nordkorea zeige sich in gegenwärtigen Gesprächen "sehr interessiert" an dem Treffen, erklärte er nun.

"Wir werden sehen, was geschieht", sagte Trump vor Reportern in Washington. "Wir sprechen mit ihnen gerade. Es könnte auch der 12. Juni sein." Für diesen Tag war das historische Gipfeltreffen mit Machthaber Kim in Singapur ursprünglich geplant. "Wir würden das gerne machen", erklärte Trump.

Auch US-Verteidigungsminister James Mattis zeigte sich optimistisch, dass es doch noch zum Treffen zwischen Trump und Kim kommt. Er sprach vor Journalisten von möglicherweise positiven Nachrichten, ohne Einzelheiten zu nennen.

Demonstrativ gesprächsbereit

In seiner Absage an Kim hatte der US-Präsident Nordkorea offene Feindseligkeiten vorgeworfen und erklärt, das Treffen sei deshalb zur Zeit nicht angemessen. Allerdings hatte Trump auch erklärt, Kim könne ihn jederzeit anrufen oder ihm schreiben. Er ließ damit die Tür für Verhandlungen mit dem Regime offen.

Auch Nordkorea zeigte sich weiter offen für ein Treffen zwischen Kim und Trump. "Wir sind bereit, den USA Zeit und Gelegenheit zu geben, um noch einmal über Verhandlungen nachzudenken", erklärte die Regierung. Nordkorea wolle das Beste für Frieden und Stabilität auf der Koreanischen Halbinsel tun.

Trump reagierte darauf mit Wohlwollen. In einem Tweet nannte er das jüngste Statement aus Pjöngjang "warm und produktiv" und eine sehr gute Nachricht. Man werde sehen, wohin es führe, hoffentlich zu langem und anhaltendem Frieden.

Bei dem für den 12. Juni in Singapur geplanten Treffen sollte es um eine friedliche Lösung des langjährigen Konflikts um das Atomprogramm Nordkoreas gehen. Uneinigkeit gibt es zwischen den USA und Pjöngjang darüber, in welchem Umfang und Zeitraum das Programm eingestellt werden soll.

Torsten Teichmann, ARD Washington

