Trump in Brüssel Eine knappe Stunde für die EU

Finden sie einen Draht zueinander oder nicht? Das war die Frage vor dem ersten Treffen von US-Präsident Trump und den EU-Spitzen in Brüssel. Zumindest die EU-Gastgeber zeigten sich freundlich - wenn im Ergebnis auch alles gleich blieb.

Von Sebastian Schöbel, ARD-Studio Brüssel

Der Empfang für Trump bei der EU fiel schon mal freundlich aus: Ratspräsident Donald Tusk begrüßte den US-Präsidenten im neuen Europa-Gebäude mit einem breiten Lächeln und einem festen Handschlag. Willkommen im "Tusk-Tower", wie der Pole in Anlehnung an Trumps Hochhaus in New York scherzhaft anmerkte.

Erst EU, dann NATO

Auch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schien gut aufgelegt zu sein: Auf Tusk deutend, merkte der Luxemburger an, im Raum sei "ein Donald zu viel". Trump wirkte nicht sonderlich amüsiert, für das Treffen mit den EU-Spitzen war ohnehin weniger als eine Stunde eingeplant.

Nach dem Treffen erklärte Tusk, die Differenzen zwischen EU und USA seien nicht komplett ausgeräumt. Einige Fragen bei den Themen Klima- und Handelspolitik seien offengeblieben.

Markus Preiß, ARD Brüssel, zum Besuch Trumps in Brüssel

tagesschau 12:30 Uhr, 25.05.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-292069~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Für den US-Präsidenten ist ohnehin der Termin am Nachmittag bei der NATO wichtiger: Denn dort kann er wohl einen politischen Sieg verbuchen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bestätigte am Morgen in Brüssel: Das Verteidigungsbündnis werde sich dem Anti-IS-Bündnis anschließen. Zudem werde die Unterstützung, die das Bündnis bereits leistet, ausgeweitet, so Stoltenberg. Mit mehr und längeren Einsätzen der AWACS-Aufklärungsflugzeuge, mehr Informationsaustausch und Luftbetankung von Koalitionsjets. "Das ist ein starkes, politisches Signal der NATO im Kampf gegen den Terror, außerdem die Koordination der NATO-Mitglieder untereinander verbessern."

Keine Bodentruppen in Syrien

Die US-Regierung fordert diesen Schritt schon lange, doch mehrere Bündnismitglieder, darunter Deutschland, hatten Bedenken. Und die sind, heißt es aus Diplomatenkreisen, auch weiterhin nicht restlos ausgeräumt: Die Befürchtung, dass die Entscheidung die NATO in Zukunft tiefer in den Syrienkonflikt hineinziehen könnte, bestehen weiterhin. Allerdings will die NATO Trump offenbar ein Stück weit entgegenkommen und die Wogen glätten.

Die Beziehung zum neuen US-Präsidenten war zuletzt nämlich reichlich angespannt, insbesondere wegen Trumps ambivalenter Haltung zur NATO. Weiter "Nein", sagt das Bündnis zum Einsatz von Bodentruppen unter NATO-Flagge in Syrien. Gleiches gelte auch für Afghanistan: Dort, so Stoltenberg, wolle die NATO zwar weiter afghanische Truppen ausbilden, aber nicht selber den Kampf gegen die Taliban und IS-Gruppierungen führen.

Trump bei der EU in Brüssel

tagesschau 13:35 Uhr, 25.05.2017, Michael Grytz, ARD Brüssel







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-292089~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Sieg für die Bundesregierung

Im Streit um die aus US-Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben - vor allem der europäischen NATO-Partner - wird es eine Kompromisslösung geben. Am Ziel, bis 2024 mindestens zwei Prozent des nationalen Bruttoinlandsproduktes für Rüstung und Militär auszugeben, wird festgehalten. Wie die Länder dorthin kommen und was in die Berechnung einfließt, entscheiden sie selbst. "Es geht nicht nur um Geld, sondern um moderne Fähigkeiten und sinnvolle Beiträge zu NATO-Missionen. Wir werden uns darauf einigen, dass jedes Mitglied jährlich berichtet, wie es diese Ziele erfüllen will. Damit wir auf Worte auch Taten folgen lassen können", sagte Stoltenberg.

Politisch ist das ein Erfolg auch für die Bundesregierung: Die Zwei-Prozent-Marke würde den deutschen Verteidigungshaushalt auf 70 Milliarden Euro katapultieren - viel zu viel, sagen Kritiker, das Geld könne kaum sinnvoll eingesetzt werden. Stattdessen wollen die Europäer lieber ihre Ausgaben besser koordinieren und effizienter machen. Das stärke auch die NATO, heißt es in Brüssel.

Manchester-Leaks? No comment

Den aktuellen Streit zwischen Washington und London über Geheimdienstinformationen zum Anschlag in Manchester kommentierte NATO-Generalsekretär Stoltenberg nicht. Die US-Dienste hatten Erkenntnisse ohne Rücksprache mit den britischen Behörden an die Medien weitergegeben - sehr zum Ärger der britischen Ermittler. Stoltenberg erklärte, das sei eine Angelegenheit der beiden Länder, nicht der NATO.

Er gab bekannt, dass die NATO ihren internen Informationsaustausch im Anti-Terrorkampf verstärken werden,unter anderem mit einer neuen Spezialeinheit im Brüsseler Hauptquartier. Sie soll Erkenntnisse zu heimgekehrten Syrien-Kämpfern sammeln.

Trump besucht die EU in Brüssel

S. Schöbel, ARD Brüssel

25.05.2017 11:56 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 25. Mai 2017 um 04:56 Uhr.