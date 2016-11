Mal nannte er sie gut, mal zu teuer, mal überflüssig - im Wahlkampf hatte Donald Trump so einiges über die NATO gesagt. Was davon gilt nun nach seiner Wahl? Das weiß niemand. NATO-Generalsekretär Stoltenberg gibt sich trotzdem entspannt.

Von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

Von einer "doppelten Bedrohung" war bei der NATO in letzter Zeit sehr oft die Rede. Sie erwachse dem Bündnis aus dem Osten - wegen Russland - als auch aus dem Süden - wegen der IS-Terrormilizen. Nun aber droht der NATO auf einmal zusätzlich Ungemach, wenn auch ganz anderer Art, aus einer gänzlich unerwarteten Himmelsrichtung: aus dem Westen.

Noch ist überhaupt nicht absehbar, wie stark die Erschütterungen der US-Wahl auf die NATO ausstrahlen werden. Deren Generalsekretär Jens Stoltenberg versucht nun zunächst, ein bisschen beruhigend zu wirken. "Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hat während des Wahlkampfs erklärt, dass er ein großer Fan der NATO ist", sagt Stoltenberg und fügt an: "Ich bin mir sicher, dass er ein Präsident sein wird, der alle Zusagen der USA in der Allianz erfüllen wird. Weil eine starke NATO wichtig ist für Europa, aber auch für die Vereinigten Staaten."

Erst einmal der Bündnisfall - für die USA

Stoltenberg geht davon aus, dass die USA auch unter Trump zur NATO stehen.

Aus diesem letzten Satz Stoltenbergs lässt sich - wenn man will - durchaus eine Mahnung heraushören. In den letzten Tagen hatte der NATO-Generalsekretär daran erinnert, dass die USA das einzige Mitgliedsland sind, für die einst der sogenannte Bündnisfall ausgerufen wurde - also die Beistandsgarantie aller NATO-Staaten. Das war nach dem 11. September. Noch immer ist die NATO heute in Afghanistan engagiert.

Was durchaus beunruhigend gewirkt hatte auf die Allianz, waren die widersprüchlichen Aussagen Trumps im Wahlkampf: Der hatte mal erklärte, die NATO sei hinfällig, dann aber wieder, dass er sie gut finde. Und in einem Interview hatte er angedeutet, er werde etwa die baltischen Staaten gegen einen russischen Angriff nur dann verteidigen, wenn die auch "ihre Rechnungen bezahlten", sprich: genug zur NATO-Kasse beitrügen.

Ein Schritt in Richtung "Europäische Verteidigungsunion"?

Stoltenberg sagte dazu jetzt: "Er hat auch betont, wie wichtig höhere Militär-Ausgaben sind. Und dass Europa hier mehr Anstrengungen unternimmt. Da bin ich mit ihm absolut einer Meinung."

Nun hatte auch Präsident Barack Obama einigermaßen erfolgreich darauf gedrungen, dass die Europäer ihre Verteidigungsausgaben wieder nach oben schrauben. Das ist passiert, wie auch Stoltenberg lobend erwähnt. Doch unter Trump dürfte der Druck nun nicht abnehmen.

"Wir werden mehr in die Sicherheit Europas investieren müssen, das ist klar", sagte die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die noch einmal hervorhob, dass die EU nun mit den gestrigen Beschlüssen einen großen Schritt zu auf eine "Europäische Verteidigungsunion" getan habe - was am Ende auch wieder der NATO zugute komme.

Eine andere spannende Frage ist nun, wie sich das Verhältnis zu Russland unter einem neuen Präsidenten Trump entwickelt - sowohl das der NATO als auch das der USA. Trump und Putin haben mittlerweile miteinander telefoniert.

Verstehen sich die beiden "starken Männer"?

"Es ist immer gut, wenn wir im Gespräch bleiben mit Russland", sagte von der Leyen dazu. "Insofern ist es vollkommen nachvollziehbar, dass auch der zukünftige amerikanische Präsident das Gespräch mit Russland sucht. Aber für uns ist auch wichtig, dass wir unsere Grundsätze nicht vergessen. Dass internationales Recht nicht gebrochen wird."

Bereits jetzt gibt es mehrere mahnende Stimmen aus der EU, dass eine Annäherung zwischen den USA und Russland, vielleicht sogar eine Art Deal zwischen den beiden, nicht auf Kosten Osteuropas oder der Ukraine gehen dürfe. Und gänzlich unabsehbar ist bislang, welche Folgen es hätte, wenn die beiden "starken Männer" Putin und Trump sich doch nicht so gut verstehen, wie es bislang den Anschein hat.

