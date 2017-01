Inzwischen ist klar: Das von Trump verfügte Einreiseverbot für Bürger aus muslimischen Ländern gilt sogar für Green-Card-Besitzer. Der Iran lässt aus Protest gegen das Dekret nun keine US-Bürger mehr einreisen. In den USA wurden erste Flüchtlinge festgesetzt.

Das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Staaten gilt nach Angaben des Heimatschutzministeriums auch für Menschen, die im Besitz einer Green Card sind. Das teilte Behördensprecherin Gillian Christensen mit. Trump hatte zuvor einen Erlass unterzeichnet, nach dem Visa für Bürger aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien für 90 Tage ausgesetzt werden.

Green Card-Inhaber haben eigentlich das Recht, in den USA zu leben und zu arbeiten. Die Regierung in Washington begründet den Schritt mit dem Schutz vor Anschlägen. Der Erlass Trumps führte zu Unsicherheit und Panik bei vielen Reisenden aus Nordafrika und dem Nahen Osten.

Iran lässt keine Amerikaner mehr einreisen

Als Reaktion auf Trumps Dekret lässt der Iran nun seinerseits keine Amerikaner mehr ins Land. Dies teilte das Außenministerium in Teheran nach einem Bericht der Nachrichtenagentur IRNA mit. "Das ist eine Beleidigung des iranischen Volkes", schrieb das Ministerium demnach. Obwohl der Iran das amerikanische Volk sehr schätze, werde auch Teheran politisch, juristisch und konsularisch reagieren.

Erste Flüchtlinge in den USA in Gewahrsam genommen

Laut einem Bericht der "New York Times" wurden erste Flüchtlinge auf US-Flughäfen gestoppt und in Gewahrsam genommen. Dazu zählten zwei Iraker, die auf dem New Yorker John F. Kennedy Airport festgehalten wurden.

Demnach hat einer der Festgehaltenen, Hamid Chalid Darwisch, in der Vergangenheit zehn Jahre lang im Irak für die US-Regierung gearbeitet. Der zweite, Haider Samir Abdulchalek Alschawi, sei in die USA geflogen, um bei seiner Frau und seinem Sohn zu sein. Die Ehefrau habe für eine US-Vertragsfirma gearbeitet. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wurde einer der beiden Männer inzwischen wieder freigelassen.

In der ägyptischen Hauptstadt Kairo wurden sieben Flüchtlinge an der Reise in die Vereinigten Staaten gehindert. Auch die niederländische Fluggesellschaft KLM strich wegen des Einreisestopps mehrere Reisende mit Ziel USA von der Passagierliste.

Google beordert 100 Mitarbeiter aus dem Ausland in die USA

Das Unternehmen Google beorderte zahlreiche Mitarbeiter zurück in die USA. "Es ist schmerzlich zu sehen, wie sich diese Anordnung persönlich auf unsere Kollegen auswirkt", so Google-Chef Sundar Pichai. Die Aufforderung, vor dem Inkrafttreten der Anordnung in die USA zurückzukehren, betrifft demnach mehr als 100 Google-Angestellte, die sich derzeit beruflich oder privat im Ausland aufhalten und aus muslimischen Ländern stammen. "Wir sind besorgt über die Auswirkungen dieser Anordnung und über alle Vorschläge, die Einschränkungen für Google-Mitarbeiter und ihre Familien mit sich bringen könnten, oder die Schranken aufbauen, die große Talente an der Einreise in die USA hindern könnten", sagte eine Google-Sprecherin.

US-Bürgerrechtsgruppen reichen Klage ein

Mehrere US-Bürgerrechtsgruppen reichten vor einem Bundesgericht in New York Klage gegen den Einreisestopp ein. Die mächtige US-Bürgerrechtsorganisation ACLU sowie weitere Gruppen fordern darin unter anderem die Freilassung der beiden Iraker in New York und beantragten zudem, dass die Klage als Sammelklage behandelt wird, damit sie weitere von der Anordnung betroffene Reisende und Flüchtlinge vertreten können.

Mehrere internationale Organisationen, darunter die UN, das International Rescue Committee und die Internationale Organisation für Migration (IOM) kritisierten Trump scharf. Sie appellierten an ihn, die "starke Führungsrolle" und die "lange Tradition" seines Landes bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Einwanderern fortzuführen.

Auch die Regierungen mehrerer Länder, darunter Deutschland und Frankreich, zeigten sich "besorgt" über die Maßnahmen. Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai sagte, der Erlass breche ihr das Herz. Die Friedensnobelpreisträgerin rief Trump auf, die "schutzlosesten Kinder und Familien" in der Welt nicht im Stich zu lassen.

Der Erlass sei "widerwärtig und abscheulich", sagte der Präsident des jüdischen Hilfsverbandes HIAS, Mark Hetfield. Mehr als 1700 Rabbiner forderten von Trump, "Amerikas Türen offenzuhalten". "Tränen rollen heute an der Wange der Freiheitsstatue herunter", sagte der demokratische Senatsminderheitsführer Chuck Schumer.

Mehrere Einreiseverbote

Trump hatte in seinem Dekret gleich mehrere, zeitlich unterschiedliche Einreiseverbote angeordnet. Demnach dürfen Staatsbürger aus dem Irak, Syrien, dem Iran, dem Sudan, Libyen, Somalia und dem Jemen drei Monate lange nicht einreisen. Zudem wurde das allgemeine Regierungsprogramm für die Aufnahme von Flüchtlingen für vier Monate ausgesetzt. Als dritte Maßnahme dürfen Flüchtlinge aus Syrien für unbestimmte Zeit nicht mehr einreisen. Von diesen Regeln könnten christliche Flüchtlinge aus vorwiegend muslimischen Ländern aber per Einzelfallprüfung ausgenommen worden, hieß es.