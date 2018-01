Trump soll Entlassung von Sonderermittler angeordnet haben

Wäre es nach dem US-Präsidenten gegangen, hätte er den Sonderermittler in der Russland-Affäre, Mueller, vergangenen Sommer entlassen. Zurückhalten konnte ihn laut Zeitungsberichten offenbar nur sein Berater.

US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge die Entlassung von FBI-Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre angeordnet - dann aber wieder davon Abstand genommen. Der Anwalt des Weißen Hauses, Don McGahn, hatte der "New York Times" zufolge im Sommer mit seinem Rücktritt gedroht, sollte er gezwungen werden, die Anordnung an das Justizministerium zu überbringen. Die Zeitung zitierte für ihren Bericht vier Personen, die Trumps vermeintliche Absicht kannten. Auch die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf anonyme Quellen, dass Trump Mueller entalssen wollte.

Mueller könne nicht fair sein, argumentierte Trump.

Wie die "New York Times" schrieb, forderte Trump Muellers Entlassung im Juni, wenige Wochen nach dessen Ernennung durch den stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein. Der Präsident argumentierte damals, Mueller könne nicht fair sein, weil dieser mit seinem Golfclub in Virginia noch einen Streit über Clubgebühren habe. Außerdem ging er demnach von einem Interessenskonflikt aus, weil Mueller für jene Anwaltskanzlei tätig war, die Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner vertrat.

Muellers Sprecher Peter Carr war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Ein Anwalt des Weißen Hauses verweigerte einen Kommentar.

Demokratischer Senator: "Rote Linie ist überschritten"

Der demokratische Senator Mark Warner sagte, falls sich der Bericht als wahr herausstelle, habe Trump eine "rote Linie" überschritten. Jeglicher Versuch, den Sonderermittler zu beseitigen oder sich anderweitig in die Ermittlungen einzumischen, käme einem Machtmissbrauch gleich. Alle Kongressmitglieder beider Parteien hätten eine Verantwortung für die Verfassung des Landes und müssten den möglichen Machtmissbrauch sofort aufzeigen, so Warner.

Mueller und sein Team von Anwälten untersuchen, ob es im Wahlkampf 2016 Absprachen des Trump-Lagers mit Russland gegeben hat. Im Fokus steht außerdem, ob der US-Präsident versucht hat, die entsprechenden Ermittlungen in der Sache zu behindern. Der Bericht der "New York Times" kommt zu einer Zeit, in der es immer wahrscheinlicher scheint, dass der Präsident selbst bald von Mueller befragt werden könnte. Am Mittwoch hatte Trump gesagt, er freue sich auf eine mögliche Befragung unter Eid. Schnell sagte ein Mitarbeiter des Weißen Haues anschließend, mit der Aussage habe Trump aber nicht gemeint, er melde sich freiwillig für eine Unterhaltung mit Mueller.

Mehrere Mitarbeiter Trumps haben bereits ausgesagt

Nach Angaben von Trumps Anwalt John Dowd haben bereits mehr als 20 Mitarbeiter des Weißen Hauses in der Russland-Affäre ausgesagt. Über 20.000 Unterlagen seien Mueller ausgehändigt worden, und Trumps Wahlkampfteam habe mehr als 1,4 Millionen Seiten überreicht. Die Zusammenarbeit in der bisherigen Sonderermittlung sei beispiellos, so Dowd.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 26. Januar 2018 um 06:46 Uhr.