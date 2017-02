Das Galadinner der Korrespondenten in Washington wird in diesem Jahr ohne den Präsidenten stattfinden. Trump sagte seine Teilnahme für das Essen am 29. April ab - natürlich per Tweet. Es ist ein neuer Schlag für das Verhältnis zwischen Weißem Haus und Medien.

US-Präsident Donald Trump wird in diesem Jahr nicht an dem traditionellen Galadinner der Korrespondenten im Weißen Haus teilnehmen. Er werde nicht am White House Correspondents' Association (WHCA) Essen teilnehmen, twitterte Trump. Eine Begründung lieferte er nicht, er wünsche jedoch "jedem alles Gute und einen großartigen Abend!". Der letzte Präsident, der nicht an dem Dinner teilnahm, war 1981 Ronald Reagan, kurz nach einem Attentat auf ihn.

Donald J. Trump @realDonaldTrump I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! Twitter 25.02.2017 22:53 Uhr via

Zur am 29. April geplanten Spendengala für College-Stipendien finden sich neben Journalisten auch Politiker und Prominente ein. Zur Tradition gehört, dass der amtierende Präsident eine humorvolle Rede hält. Kritiker der Veranstaltung bemängeln, dass es eine zu große Nähe von Presse und Politik fördert.

Vor rund sieben Jahren nahm Donald Trump, hier mit seiner Frau Melania, am Galadinner teil. (Foto vom 30. April 2011)

Gespanntes Verhältnis zu Journalisten

Die von Trump geführte Administration pflegt ein teilweise sehr gespanntes Verhältnis zu US-Presse. Trump nannte einige Journalisten "Feinde des Volkes" und sperrte verschiedene Medien von Presseterminen aus.

Erst am Freitag hatte das Weiße Haus mehreren großen US-Medienhäusern den Zugang zu einem Pressebriefing mit dem Sprecher von Trump verwehrt. Betroffen waren unter anderem Reporter von CNN, der "New York Times", der "Los Angeles Times", BuzzFeed und Politico. In der Regel steht das im TV übertragene tägliche Pressebriefing allen Medienunternehmen mit Akkreditierung für das Weiße Haus offen.