Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben die US-Entscheidung zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran bedauert. Das teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Twitter mit. Die internationale Regelung zur Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen stehe auf dem Spiel, sagte er.

Gleichzeitig kündigte er an, an einem neuen und breiteren Abkommen arbeiten zu wollen. Dieses solle den Zeitraum nach 2025 umfassen, die ballistischen Raketenentwicklung und die Stabilität im Nahen Osten, vor allem in Syrien, dem Jemen und dem Irak. Macron hatte bereits bei seinem US-Besuch im vergangenen Monat ein solches Gesamtkonzept für den Umgang mit dem Iran ins Gespräch gebracht.

EU ruft zu Beibehaltung des Abkommens auf

Die Europäische Union will an dem Deal weiterhin festhalten und rief andere Staaten dazu auf, es ebenso zu tun. Das erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini: "Solange sich Iran an seine nuklearen Verpflichtungen hält - was er bislang tut - wird die EU der vollen Umsetzung des Abkommens verpflichtet bleiben", sagte sie in Rom. "Wir vertrauen voll auf die Kompetenz und Unabhängigkeit der Internationalen Atomenergiebehörde, die zehn Berichte veröffentlicht hat, in denen Iran die volle Einhaltung der Verpflichtungen bescheinigt wird."

Im Iran stößt Trumps Entscheidung auf harsche Kritik. "Sie ist illegal und unzulässig und untergräbt internationale Verträge", heißt es im Staatsfernsehen. Gleichzeitig erklärte Präsident Hassan Rouhani, sein Land wolle an dem Abkommen festhalten. Man sei aber bereit, die Atomaktivitäten binnen kurzer Zeit wieder aufzunehmen.

Lob für Trump aus Israel

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu begrüßte dagegen die Entscheidung der USA. "Israel unterstützt voll die heute getroffene mutige Entscheidung von Präsident Trump, das katastrophale Abkommen zu verlassen", sagte Netanyahu in einer kurzen Fernsehansprache.

Auch Saudi-Arabien lobte den Schritt des Weißen Hauses. Der Iran nutze die finanziellen Vorteile des Abkommens, um die Region weiter zu destabilisieren, erklärte das sunnitische Königreich. Riad kämpft mit Teheran um die Vorherrschaft im Nahen Osten.

Der Iran hat sich 2015 verpflichtet, für mindestens ein Jahrzehnt wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffen bauen zu können. Im Gegenzug wurden Sanktionen gegen den Iran aufgehoben oder ausgesetzt und eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt.

