Hat die russische Regierung belastendes Material über das Privatleben des designierten US-Präsidenten Trump gesammelt? Mehrere Medien berichten, US-Geheimdienste hätten Trump davor gewarnt, dass Moskau über kompromittierende Informationen verfüge. Trump bezeichnete die Berichte "Fake News".

Verfügt Russland über Informationen, mit denen der künftige US-Präsident Donald Trump erpressbar gemacht werden sollte? Den US-Geheimdiensten läge entsprechendes Material vor, teilte ein Regierungsvertreter mit. Demnach soll Moskau über kompromittierende Informationen über Trump verfügen. Trump und der scheidende Amtsinhaber Barack Obama sollen vergangene Woche darüber informiert worden sein.

Das Material sei jedoch als nicht stichhaltig bewertet worden. Bei dem Geheimdienst-Briefing waren Trump und Obama zudem über russische Einflussnahme auf den Wahlkampf in Kenntnis gesetzt worden.

Informationen über Privatleben und Finanzen

Der Fernsehsender CNN hatte berichtet, die US-Geheimdienstchefs hätten Trump in der vergangenen Woche ein zweiseitiges Memo präsentiert, wonach Moskau über Informationen zum Privatleben und den Finanzen des designierten Präsidenten verfügt.

In den als nicht stichhaltig eingestuften Memos, über die es eine zweiseitige Zusammenfassung bei den US-Geheimdiensten geben soll, geht es nach Informationen der "New York Times" um Sexvorwürfe im Zusammenhang mit Moskauer Prostituierten im Jahr 2013. Ferner sollen Informationen zu Trumps Geschäftsbeziehungen nach Russland enthalten sein.

FBI-Direktor James Comey nahm zu dem Thema vor einem Senatsausschuss nicht Stellung. Zur Begründung sagte er, über mögliche FBI-Ermittlungen dürfe er nicht sprechen.

Der künftige US-Präsident wies die Berichte in einem Tweet zurück: "Fake News - eine totale politische Hexenjagd!", schrieb er.

Trumps freundliche Haltung gegenüber Moskau hatte in den vergangenen Monaten viele Spekulationen darüber ausgelöst, ob der Republikaner möglicherweise geheimgehaltene Geschäftsinteressen in Russland habe oder dort in einer anderen Weise kompromittiert sein könnte.

