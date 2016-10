Trump und Clinton beim Spendendinner Ein bisschen lustig

Ein bisschen Selbstironie, ein paar persönliche Angriffe, ein Handschlag - einen Tag nach dem letzten TV-Duell haben sich Donald Trump und Hillary Clinton bei einem Spendendinner wiedergetroffen. Normalerweise eine lockere Angelegenheit. Normalerweise.

Donald Trump und Hillary Clinton haben sich in einer humoristischen Wahlkampfpause in New York gegenseitig verbal aufs Korn genommen. Bei dem traditionellen Benefiz-Dinner, ausgerichtet von der New Yorker Alfred-E.-Smith-Memorial-Foundation zugunsten katholischer Kindereinrichtungen, schoss Donald Trump in seiner mit Seitenhieben gespickten Tischrede phasenweise über das Ziel hinaus: "Sie ist korrupt, sie wurde sogar aus dem Watergate-Untersuchungsausschuss geworfen", sagte Trump in Anspielung auf eine seit langer Zeit kursierende, aber nie bestätigte Verschwörungstheorie. Die Quittung waren Buhrufe der Bankett-Gäste. US-Beobachter konnten sich nicht erinnern, dass jemals zuvor ein Redner bei der Traditionsveranstaltung ausgebuht wurde.

Trump und Clinton treffen sich bei Wohltätigkeitsdinner

Morgenmagazin 05:30 Uhr, 21.10.2016, Olaf Bock, ARD New York







Zuvor hatte sich Trump in Selbstironie geübt: "Ich bin eigentlich ein sehr bescheidener Mensch", sagte er. "Manche sagen, dass Bescheidenheit meine beste Eigenschaft ist." Die meisten Lacher konnte Trump allerdings auf seine Seite ziehen, als er einen Witz auf Kosten seiner Frau Melania machte: "Michelle Obama hielt eine Rede und alle sagten, die sei großartig", sagte Trump. "Melania hielt exakt die selbe Rede, und wird kritisiert. Ich verstehe es nicht", sagte er in Anspielung auf Parteitagsrede seiner Frau, die in Teilen ein Plagiat war.

"Normalerweise nehme ich viel Geld für solche Reden"

Clinton hielt sich mehr zurück und übte sich in Selbstironie. "Das ist hier ein Geschenk für Sie - normalerweise nehme ich viel Geld für solche Reden", sagte sie eingangs ans Publikum gerichtet, den Vorwurf ihrer Kritiker, sie lasse sich von Wall-Street-Bossen für Reden bezahlen, aufs Korn nehmend. "Ich sage immer, was die Leute hören wollen", betonte sie und schickte hinterher: "Diese Wahl wird sehr bald vorüber sein."

Auch ihr Rivale bekam sein Fett weg: So spottete Clinton über Trumps Probleme mit Telepromptern. Es sei für Redner manchmal problematisch, den dort angezeigten Text zu lesen. "Ich bin sicher, dass es noch schwieriger wird, wenn Du aus dem russischen Original übersetzen musst", sagte sie. Auch Trumps Aussagen über Frauen brachte sie ins Spiel: Für die meisten US-Amerikaner sei die Freiheitsstatue in New York ein Symbol der Hoffnung und ein Willkommensgruß an Einwanderer. Trump hingegen sehe in Lady Liberty eine Vier auf der Attraktivitäts-Skala. "Vielleicht eine Fünf, wenn sie die Fackel und Tafel loswird und sich eine neue Frisur zulegt."

Am Ende gab es doch noch einen Handschlag.

Ein ungewöhnlicher Handschlag

Zu Beginn der Veranstaltung würdigten sich Clinton und Trump zunächst keines Blickes. Erzbischof Timothy Dolan saß zwischen den Rivalen, die sich tags zuvor noch mit persönlichen Angriffen beharkt hatten. Sein Stuhl sei der kälteste Platz auf Erden, scherzte der Kardinal später. Gastgeber Alfred E. Smith IV erinnerte Trump daran, dass dieser jetzt nicht einer Umkleidekabine für Männer sitze, sondern neben einem Kardinal. Trump quittierte die Anspielung auf ein Video mit seinen obszönen Prahlereien über Frauen mit einem Lachen. Am Ende der Veranstaltung reichten sich Trump und Clinton dann sogar doch noch die Hand - was sie bei den letzten beiden TV-Duellen nicht gemacht hatten.

Namensgeber der Wohltätigkeitsveranstaltung ist der frühere New Yorker Gouverneur Alfred E. Smith, der 1928 als erster Katholik von einer großen Partei für das Präsidentenamt nominiert war, jedoch dem Republikaner Herbert Hoover unterlag. In Wahljahren werden zu der Veranstaltung traditionell die Spitzenkandidaten eingeladen, die dann humorvolle Bemerkungen übereinander machen sollen.

Lustig, zum Teil - Trump und Clinton bei Wohltätigkeitsdinner auf der Bühne

A. Horchler, ARD Washington

