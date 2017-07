Vor dem G20-Gipfel in Hamburg besucht US-Präsident Trump Polen. Er will dabei auch Staats- und Regierungschefs von zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern treffen. Als Hauptprogrammpunkt gilt aber seine Rede am Denkmal des Warschauer Aufstandes.

US-Präsident Donald Trump ist zum Auftakt seines Kurzbesuchs in Polen von Staatspräsident Andrzej Duda empfangen worden. Im Warschauer Königsschloss reichten beide einander die Hand vor einer weißen Marmorbüste des letzten polnischen Königs Stanislaw August Poniatowski. Anschließend zogen sich Duda und Trump zu einem vertraulichen Gespräch zurück.

Nach seinem Treffen mit Duda ist ein Gipfel der Drei-Meere-Initiative geplant. Dabei will Trump Staats- und Regierungschefs von zwölf mittel- und osteuropäischen Ländern treffen, die ihre Energie- und Handelspläne ausbauen und modernisieren wollen, um sich von Gas- und Öllieferungen aus Russland unabhängiger zu machen.

Gegengewicht zu westlichen EU-Staaten?

Trumps Besuch wertet das Treffen der "Drei-Meeres-Initiative" vom Baltikum bis zum Balkan erheblich auf - Kritiker sehen darin auch einen Versuch, ein Gegengewicht zu den westlichen EU-Staaten zu schaffen, die Merkels EU-Integrationskurs skeptisch bewerten.

Einigung über Patriot-Abwehrraketen

Außerdem wurde bekannt, dass sich die USA mit Polen über den Verkauf von Patriot-Abwehrraketen geeinigt haben. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, sagte der polnische Verteidigungsminister Antoni Macierewicz. Die polnische Regierung hatte im März erklärt, bis zu 7,6 Milliarden Dollar für acht Patriot-Raketenabwehrsysteme des US-Konzerns Raytheon auszugeben. Sie sieht dies als einen wichtigen Baustein für die Modernisierung der Armee an.

Polen fühlt sich laut Macierewicz durch Russland bedroht, das in der Ostsee-Exklave Kaliningrad Iskander-Mittelstreckenraketen stationiert habe. Diese könnten durch Patriot-Raketen bekämpft werden. Der Minister lobte die Trump-Regierung, unter der die Verhandlungen beschleunigt worden seien.

US-Präsident Donald Trump selbst übte scharfe Kritik an Russland: "Unsere Zusammenarbeit mit Polen ist eine Antwort auf die russischen Aktivitäten und sein destabilisierendes Verhalten." Er kündigte dagegen Schritte an. Details, wie diese aussehen könnten, nannte er bei einer Pressekonferenz mit Duda nicht.

Warschau hat jubelnde Massen versprochen

Zum Abschluß seines Besuchs hält Trump eine Rede auf dem Krasinski-Platz nahe dem Zentrum des Warschauer Aufstands 1944 gegen Nazi-Deutschland. Duda betonte am Mittwoch, Trumps Besuch werde "historischen Charakter" haben. Dessen Rede werde "nicht nur für Polen, sondern für die gesamte Welt" sein. Dem Weißen Haus zufolge will er auch ein Bekenntnis zur NATO geben.

Polnische Medien berichteten, die polnische Regierung habe dem Weißen Haus bei der Einladung nach Warschau jubelnde Massen versprochen. Die Regierungspartei sowie Regierungsanhänger planten demnach, große Gruppen von Menschen in Bussen zu der Ansprache zu transportieren.