In einer zweieinhalbminütigen Videobotschaft hat der designierte US-Präsident Trump sein Programm für die ersten 100 Tage skizziert. Er kündigte an, sofort das Transpazifische Handelsabkommen TPP zu kündigen. Große Pläne hat er mit "sauberer Kohle".

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat in einer Videobotschaft seine politischen Schwerpunkte für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit skizziert. "Mein Programm wird auf einem einfachen Kernprinzip aufbauen: Amerika an die erste Stelle zu rücken." Er hatte bereits im Wahlkampf mit dem Slogan "America First" geworben.

Für den ersten Tag seiner Amtszeit kündigte Trump den Rückzug aus dem Transpazifischem Handelsabkommen TPP an. Er werde eine entsprechende Anordnung erlassen. Stattdessen werde er "faire" bilateral verhandelte Vereinbarungen schließen, die Arbeitsplätze und Industrie zurück in die USA brächten. Der Republikaner hatte den TPP-Pakt zwischen den USA, Australien, Japan, Mexiko und acht weiteren Staaten im Wahlkampf als "Katastrophe" für die USA bezeichnet. Die USA haben das unter Obama verhandelte Abkommen zwar unterzeichnet, die erforderliche Ratifizierung durch den US-Senat steht aber noch aus.

Die Ankündigung löste Sorgen vor dem Aufbau von Handelsschranken aus. Der japanische Regierungschef Shinzo Abe erklärte, ohne die USA werde TPP bedeutungslos. China - das nicht an TPP beteiligt ist - könnte Nutznießer sein.

Den "Sumpf trockenlegen"

Weiter kündigte Trump an, Beschränkungen für die Energie-Branche aufzuheben. Er nannte dabei die Bereiche Fracking und "saubere Kohle". So würden "Millionen hochbezahlter Jobs" entstehen.

Er wiederholte seine Ankündigung, ein fünfjähriges Lobbyverbot für führende Regierungsbeamte durchsetzen. Diese Beamten sollen zudem nie wieder für eine ausländische Regierung als Lobbyisten arbeiten dürfen. Beide Maßnahmen seien dazu gedacht, den "Sumpf trockenzulegen", so Trump. Er kündigte auch an, dass für jede neue Regulierungsvorschrift zwei alte aufgehoben werden müssten.

Gegen Visa-Missbrauch und Cyberattacken

Im Bereich der nationalen Sicherheit werde er die Streitkräfte anweisen, die Abwehr von Cyberattacken und "allen anderen Angriffen" auf die Infrastruktur zu stärken. Details nannte Trump nicht.

Bei der Einwanderung werde er das Arbeitsministerium anweisen, alle Fälle von Visa-Missbrauch zu untersuchen, die Arbeitern schadeten, sagte Trump. Der Republikaner übernimmt die Präsidentschaft am 20. Januar von Barack Obama. Für die kommenden Tage kündigte er neue Videobotschaften an.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 22. November 2016 um 04:40 Uhr.