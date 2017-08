US-Präsident Trump hat ein verstärktes Engagement der amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan angekündigt. Konkrete Ziele oder Zahlen nannte er dabei nicht. Zudem schloss er Verhandlungen mit den Taliban nicht aus.

Die USA werden in der seit 16 Jahre andauernden Militäroperation in Afghanistan ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus verstärken. Dabei soll auch das Nachbarland Pakistan stärker in die Pflicht genommen werden, kündigte US-Präsident Donald Trump bei einer Ansprache auf dem Militärstützpunkt in Fort Myer im Bundesstaat Virginia an.

Trump hielt seine Rede vor US-Militärangehörigen.

Die USA müssten ein "ehrenhaftes und nachhaltiges Ergebnis" in der Region anstreben, so Trump. Ein hastiger Rückzug des Militärs könnte zu einem Vakuum führen, dass dann von Terroristen genutzt würde. Die neue Strategie der USA werde von der Situation und Fortschritten in dem Land abhängig gemacht, nicht von Zeitvorgaben.

Keine konkreten Zahlen oder Ergebnisse

Er werde nicht meh über die Truppenzahl oder künftige Pläne für militärische Einsätze sprechen, so Trump. Es ginge den USA nicht darum, andere Länder aufzubauen, sondern darum, Terroristen zu töten. Die US-Truppen erhielten größere Freiheiten, um Terroristen und international agierende kriminelle Netzwerke ins Visier zu nehmen. "Diese Mörder müssen wissen, dass es für sie kein Versteck gibt".

Er habe zwar anfangs den Instinkt gehabt, die Truppen abzuziehen, sagte Trump. Seine Berater hätten ihn aber überzeugt, verstärkt gegen die radikalislamischen Taliban vorzugehen. Damit solle ein Sturz der Regierung in Kabul verhindert werden.

Verhandlungen mit den Taliban?

Trotzdem zeigte sich Trump offen für eine mögliche politische Einigung mit den Taliban "Irgendwann, nach einem erfolgreichen Militäreinsatz, wird vielleicht ein politisches Klima möglich sein, das auch Elemente der Taliban in Afghanistan einschließt".