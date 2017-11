Es kam nicht zu einem Zweiertreffen zwischen Trump und Putin, doch am Rande des APEC-Gipfels veröffentlichten beide eine gemeinsame Erklärung zu Syrien: Militärisch sei der Konflikt nicht zu lösen. Beim Kampf gegen den IS wollen beide weiter zusammenarbeiten.

Die USA und Russland wollen russischen Angaben zufolge ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien bis zu einem Sieg über die Islamisten fortsetzen. Darauf hätten sich US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin verständigt, teilte das Präsidialamt in Moskau mit.

Beide Staatschefs bekannten sich demnach zudem erneut zur Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität Syriens. Sie seien sich auch einig, dass der seit mehr als sechs Jahren tobende Konflikt in dem Bürgerkriegsland militärisch nicht zu lösen sei und riefen alle Konfliktparteien auf, sich an den UN-Friedensgesprächen in Genf zu beteiligen.

Laut den russischen Angaben verständigten sich Trump und Putin bei einem kurzen Kontakt am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in vietnamesischen Da Nang auf die vorbereitete Erklärung, die auf der Internetseite des Moskauer Präsidialamtes veröffentlicht wurde.

Kein Vier-Augen-Gespräch

Wegen der Differenzen zwischen den USA und Russland etwa zu den Konflikten in Syrien und der Ukraine war mit Spannung erwartet worden, ob sich Trump und Putin am Rande des APEC-Gipfels zu einem bilateralen Gespräch treffen. Das Weiße Haus hatte Angaben des Kremls dementiert, wonach ein solches Treffen geplant war. Die beiden hatten aber mehrere Gelegenheiten, sich am Rande des Gipfels kurz zu unterhalten.

Der Umgang des US-Präsidenten mit seinem russischen Kollegen steht in Trumps Heimat unter besonderer Beobachtung: Mehrere Vertreter des Trump-Teams stehen im Verdacht, eng mit Moskau zusammengearbeitet zu haben, um Trump im vergangenen Jahr zum Wahlsieg zu verhelfen.

