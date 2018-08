Wende im Fall Mesale Tolu: Die deutsche Journalistin, gegen die in der Türkei ein Prozess läuft, darf das Land offenbar verlassen. Das teilten ihre Unterstützer mit. Erst kürzlich hatte ein Gericht die Ausreisesperre bestätigt.

Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu darf offenbar das Land verlassen. Ein Gericht habe die Ausreisesperre gegen Tolu aufgehoben, teilte der Solidaritätskreis "Freiheit für Mesale Tolu" mit. Der Prozess werde allerdings weitergeführt.

Tolu war im Dezember 2017 nach mehr als sieben Monaten aus türkischer Haft entlassen worden. Anders als im Fall des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner und des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel ordnete das zuständige Gericht jedoch ein Ausreiseverbot an.

Mesale Tolu mit ihrem Mann Suat Corlu und ihrem Vater Ali Riza Tolu

Tolus Mann muss bleiben

Noch Ende April hatte das Istanbuler Gericht bei der Fortsetzung des Prozesses gegen Tolu entschieden, die Ausreisesperre gegen die 33-Jährige aufrechtzuerhalten. Der in Ulm geborenen Journalistin wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Bei einem Urteil drohen Tolu bis zu 15 Jahre Haft. Der nächste Gerichtstermin ist für den 16. Oktober angesetzt.

Im Prozess hatte Tolu mit Blick auf ihren dreijährigen Sohn ihre Ausreiseerlaubnis gefordert. "Als deutsche Staatsbürgerin will ich, dass mein Kind in dem Land, aus dem ich komme, in den Kindergarten geht", sagte Tolu. Für das Kind ist nach Tolus Angaben in Ulm ein Kindergartenplatz reserviert.

Anders als Tolu muss ihr Mann, Suat Çorlu, der im selben Verfahren angeklagt ist, vorerst in der Türkei bleiben. Seine Ausreisesperre bleibe bestehen, hieß es in der Erklärung der Tolu-Unterstützer.

Sieben Deutscher in der Türkei in Haft

Nach offiziellen Angaben sind in der Türkei derzeit sieben Deutsche aus "politischen Gründen" in Haft. Am Mittwoch war ein Deutscher inhaftiert worden. Ihm werde vorgeworfen, über soziale Medien Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verbreitet zu haben, sagte sein Anwalt Ercan Yildirim der Deutschen Presse-Agentur.