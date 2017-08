Ein Gericht in Istanbul wollte heute über die Freilassung der Deutschen Mesale Tolu entscheiden - doch aus Zeitgründen wurde der Fall verschoben. Immerhin soll die 33-Jährige noch in dieser Woche Besuch vom Botschafter bekommen - genauso wie "Welt"-Korrespondent Yücel heute.

Die Entscheidung der türkischen Justiz über die Haftentlassung der deutschen Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu ist verschoben worden. Das zuständige Gericht in Istanbul habe den Fall aus Zeitmangel nicht prüfen können, sagte Tolus Anwältin der Nachrichtenagentur dpa. Sie hoffe auf eine Entscheidung am Mittwoch.

Der Haftprüfungstermin findet routinemäßig jeden Monat statt. Die Anwältin sagte, sie schätze die Chance auf Haftentlassung als "gering" ein.

Vorwurf der Terrorpropaganda

Tolu sitzt im Frauengefängnis im Istanbuler Stadtteil Bakirköy ein, nachdem sie Ende April von einer Anti-Terror-Einheit in ihrer Wohnung festgenommen worden war.

Die 33-Jährige arbeitete für die regierungskritische Nachrichtenagentur ETHA. Seit 2015 ist die ETHA- Internetseite in der Türkei per Gerichtsbeschluss gesperrt, die Agentur arbeitete aber weiter. Wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation drohen Tolu nun bis zu 15 Jahre Haft. Der Prozess gegen sie soll am 11. Oktober beginnen.

Die Bundesregierung fordert die Freilassung von Peter Steudtner .. ... und Deniz Yücel

"Deutsche Inhaftierte als Faustpfand"

Die Bundesregierung fordert weiterhin die Freilassung Tolus, genauso wie die des Menschenrechtlers Peter Steudtner und die des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. "Wir wollen, dass es vorangeht und fordern rechtsstaatliche Verfahren und ihre Freilassung", sagte Außenminister Gabriel der "Rheinischen Post".

"Es geht nicht an, dass die Drei und die anderen Deutschen in türkischer Haft aus politischen Gründen als Faustpfand der türkischen Regierung herhalten müssen",

so Gabriel. Gleichzeitig hob er hervor, wie wichtig für die Inhaftierten die Besuche des deutschen Botschafters Martin Erdmann im Gefängnis seien - auch wenn sie allein das Problem noch nicht lösten.

Nach rund einem halben Jahr Untersuchungshaft erhält "Welt"-Korrespondent Yücel heute wieder Besuch von Erdmann: Nach Angaben des Auswärtigen Amts (AA) wollte er Yücel im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul treffen. Steudtner, der im selben Gefängnis sitzt, soll den Botschafter am Mittwoch treffen dürfen. Auch ein Haftbesuch bei Mesale Tolu ist diese Woche geplant.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 22. August 2017 um 17:15 Uhr in einem Schwerpunkt.