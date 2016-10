Thailand nach dem Tod des Königs Ein Land in Trauer

Die Neonreklamen bleiben aus, schwarze Kleidung wird knapp - Thailand trauert weiter um König Bhumibol. Gleichzeitig wächst die Unsicherheit, der Kronprinz wird erst in einem Jahr den Thron übernehmen. Ein Balanceakt - auch für den Tourismus.

Von Lena Bodewein, ARD-Studio Südostasien

Thailand, eine Woche nach dem Undenkbaren: Alle, für die er mehr war als ein König, alle, für die er wie ein Vater war, hatten gehofft, dass Bhumibol noch lange leben möge - doch vergebens. "Niemand kann ihn ersetzen, er war der beste König der Welt, er war wie ein lebendiger Engel, der uns gesandt wurde", sagt einer.

Vor einer Woche hat eine neue Zeitrechnung für Thailand angefangen, nach 70 Jahren auf dem Thron kannten viele Thais keinen anderen Herrscher. Mehr als eine halbe Million Menschen sind in der vergangenen Woche schon zum Palast gekommen, um für den König zu beten, 40.000 Soldaten sorgen dafür, dass die Trauernden dabei kein Chaos verursachen. "Ich möchte, dass seine Majestät weiß, wie sehr wir ihn lieben und wie sehr er uns fehlt. Ich hoffe, er ruht in Frieden", sagt eine Frau.

Das Land trägt Trauer

Schwarz oder weiß sind die Farben, in die sich die Menschen hüllen. Das Land trägt Trauer. Die Regierung hat verboten, dass sich Händler an der gestiegenen Nachfrage nach schwarzer Kleidung bereichern. Straßenhändler bieten an, bunte Kleidung schwarz zu färben, in großen blubbernden Töpfen. Gebäude, Schulen, Mauern sind mit schwarzen oder weißen Tüchern behängt. Vielen geht der Verlust Bhumibols so nahe, dass sie sich Porträts des Königs auf Brust und Arme tätowieren lassen.

Wer keine Trauer trägt, läuft Gefahr, an den Pranger zu geraten. Wer sich auch nur im geringsten in den Verdacht bringt, den König nicht genügend zu ehren, wird beispielsweise gezwungen, unter den Augen der johlenden Menge vor seinem Bild zu knien. Ein Video macht die Runde, in denen ein Thai droht, solche Menschen umzubringen. Die Stimmung ist gespannt in dem sowieso politisch unsteten Land.

"Das normale Geschäft läuft weiter"

Auch die Touristen versuchen sich respektvoll zu benehmen: "Die Menschen hier sind sehr ernst; wir sollten alle einem sehr guten König die Ehre erweisen", so ein Engländer. Eine Zeitlang halten sich die Vergnügungsbetriebe zurück, die bunten Lichter funkeln kaum, die bei Touristen beliebten Vollmondparties sind erstmal ausgesetzt. Den Gastwirten ist es selbst überlassen, ob sie Alkohol ausschenken oder nicht – viele tun es nicht. Wer sich im Bikini an den Strand legen möchte, sollte sein Sonnenbad lieber in den Touristenresorts nehmen.

Aber es ist ein Balanceakt, auch für die Thailänder, die vom Tourismus leben: "Jeder hier liebt den König, aber das normale Geschäft läuft weiter, jeder Stand ist geöffnet", so ein Verkäufer auf dem Nachtmarkt in der Urlaubsmetropole Hua Hin.

Versailles-Stimmung im Palast?

Ein Jahr lang soll die Staatstrauer dauern. Erst danach wird König Bhumibol verbrannt und sein Nachfolger offiziell gekrönt. Dass der Kronprinz noch nicht sofort die Nachfolge angetreten hat, sorgt für Spekulationen. Von Versailles-Stimmung im Palast ist die Rede, viele wünschen sich die beliebtere Prinzessin als Nachfolgerin. Aber die Regierung betont, es sei klar, dass Kronprinz Maha Vajiralongkorn König werde. Anderslautende Berichte verbittet sie sich. Und Majestätsbeleidigung lässt sie auch im Ausland streng verfolgen.

In der Zwischenzeit ist ein 96-jähriger Kronrat der Regent.

