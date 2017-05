Der brasilianische Präsident Temer will einen vorläufigen Stopp der Korruptionsermittlungen gegen ihn erwirken. Eine belastende Audioaufnahme bezeichnete er als manipuliert. Einen Rücktritt lehnt er weiterhin ab.

Nach neuen Enthüllungen um Schmiergeldzahlungen will Brasiliens Präsident Michel Temer weiterhin nicht zurücktreten. Er forderte stattdessen, dass die Ermittlungen gegen ihn ausgesetzt werden.

In einer Stellungnahme griff der konservative Politiker in Brasilia den Unternehmer Joesley Batista, Besitzer des weltgrößten Fleischkonzerns JBS, scharf an. Die Mitschnitte eines Gesprächs seien manipuliert, er habe keine Absprachen über Schweigegeld getroffen. "Ich mache weiter an der Spitze dieser Regierung", sagte Temer.

Temer bezeichnet Beweismittel als manipuliert

Wegen der aus seiner Sicht zweifelhaften Beweismittel will der Präsident den Obersten Gerichtshofs um eine Suspendierung der Ermittlungen bitten. "Diese geheime Aufnahme wurde manipuliert und mit (bösen) Absichten verfälscht".

Die Zeitung "O Globo" hatte am Mittwoch den Mitschnitt veröffentlicht, in dem Temer angeblich den Unternehmer Joesley Batista zur Zahlung von Schweigegeld an den inhaftierten Ex-Abgeordneten Eduardo Cunha auffordert. Der eine, angeblich Batista, fragt, ob er seine Zahlungen gegenüber Cunha erfüllt habe. Daraufhin sagte sein Gesprächspartner, angeblich Temer: "Sie müssen das aufrechterhalten, ok?". Temer ist auf den Aufnahmen, die Batista heimlich machte, schwer zu verstehen.

Gegenseitige Beschuldigungen

Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot ermittelt gegen Temer wegen Behinderung der Justiz, Korruption und organisierter Kriminalität. Zudem beschuldigte Temer in der Stellungnahme JBS eines kriminellen Insiderhandels. Demnach soll sich das Unternehmen mit Millionen Dollar eingedeckt haben, bevor durch Batistas Veröffentlichungen die Börse in Brasilien am Donnerstag abstürzte und der Real im Vergleich zum Dollar dramatisch an Wert verlor.

Massenproteste in Brasilien gegen Präsident Temer

tagesschau 20:00 Uhr, 19.05.2017, Michael Stocks, ARD Rio de Janeiro







Massive politische Krise in Brasilien

Die politische Klasse ist so diskreditiert, dass auf Demonstrationen immer wieder ein radikales Aufräumen und eine Machtübernahme des Militärs gefordert wird. Gegen rund 60 Prozent der Abgeordneten und Senatoren des Kongresses laufen Ermittlungen aller Art.