Russland und die Türkei sind sich offenbar einig: Ab Donnerstag soll in Syrien eine generelle Waffenruhe beginnen. Dem Vorschlag müssen nun noch die syrischen Konfliktparteien zustimmen.

Russland und die Türkei wollen offenbar eine generelle Waffenruhe für Syrien durchsetzen. Das berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Ziel sei es, dass die Waffenruhe ab Donnerstag um 00.00 Uhr (Ortszeit) in Kraft tritt. Der Vorschlag solle nun den Konfliktparteien in Syrien vorgelegt werden. Der Kampf gegen Terrororganisationen würde jedoch fortgesetzt.

Bereits gestern hatten die beiden Länder angekündigt, gemeinsam mit dem Iran neue Friedensgespräche für Syrien auf den Weg bringen wollen. Die drei Staaten wollten als Garantiemächte für ein Friedensabkommen bereitstehen, wie Anadolu in ihrem Bericht bekräftigte. Die Gespräche sollen demnach im Januar im kasachischen Astana stattfinden. Teilnehmen sollten sowohl Vertreter der syrischen Regierung als auch der in dem Land kämpfenden Rebellengruppen. Nicht dabei sein sollen die UN, hieß es gestern aus dem russischen Außenministerium. Die UN hatten bislang die Leitung der Friedensbemühungen inne und auch die USA und europäische Länder an den Verhandlungstisch geholt.

Heftige Kritik an USA

Doch gerade an den USA übt Russland, das im syrischen Krieg den Machthaber Bashar al-Assad unterstützt, immer vehementere Kritik. Die Ankündigung Washingtons, Auflagen für die Rüstungslieferungen an syrische Rebellen lockern zu wollen, bezeichnete der russische Außenminister Sergej Lawrow als "feindlichen Akt".

Der türkische Präsident Erdogan wirft den USA vor, Extremisten in Syrien zu unterstützen.

Und auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan richtete scharfe Töne in Richtung USA. Diese würden in Syrien extremistische Gruppen wie den "Islamischen Staat" und die militanten Kurdengruppen YPG und PYD unterstützen. Die Türkei kämpft auf syrischem Boden gegen kurdische Rebellengruppen, auch um ein Erstarken der Kurden im eigenen Land zu verhindern. Seit Tagen liefern sich türkische Soldaten heftige Gefechte mit Kämpfern des IS, um die nordsyrische Stadt Al-Bab unter ihre Kontrolle zu bringen.

