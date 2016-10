Mehrere Stunden haben sie über Syrien beraten. Das Ergebnis? Vage. Man wolle die Kontakte fortsetzen, so Russlands Außenminister Lawrow. Auch gebe es einige "interessante Ideen". Bei den Gesprächen in Lausanne waren neben den USA und Russland auch Vertreter mehrerer Regionalmächte dabei.

Mehrere Stunden wurde in einem Hotel in Lausanne am Genfer See verhandelt. Mit am Tisch: Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und John Kerry, sowie Spitzendiplomaten der Türkei, Saudi-Arabiens, Katars, Ägyptens, Jordaniens und des Iran, also die an dem Krieg beteiligten Staaten. Auch der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura war dabei. Wenigstens eine zeitweilige Feuerpause zur Versorgung notleidender Zivilisten zu erreichen - das war das Minimalziel der Gespräche.

Doch nach Ende der Verhandlungen ist klar: Es gibt wieder keinen Durchbruch. Russlands Außenminister Lawrow wurde anschließend von russischen Nachrichtenagenturen mit den Worten zitiert, es seien weitere Kontakte im Laufe der nächsten Tage vereinbart worden. Zudem seien bei dem Treffen einige "interessante Ideen" besprochen worden. Alle Seiten hätten sich zudem dafür ausgesprochen, baldmöglichst einen "politischen Prozess" in Syrien zu beginnen.

Von "neuen Ideen" sprach auch US-Außenminister Kerry. Es seien "offene" Gespräche gewesen. Auch Spannungen habe es gegeben, jedoch keinen "Groll". Als positiv bewertete Kerry, dass alle Hauptakteure an einem Tisch gesessen hätten, darunter auch die beiden Erzrivalen Riad und Teheran. Schon am Montag sollten die Gespräche weitergehen. Niedrigrangigere Vertreter sollten eine neue Agenda erstellen.

Gespräche über Waffenruhe in Syrien

tagesschau 20:00 Uhr, 15.10.2016, Wolfgang Wanner, ARD Genf, zzt. Lausanne







Immerhin - sie reden wieder

Die Erwartungen an das Treffen in Lausanne waren von Beginn an nicht hoch. Lawrow hatte im Vorfeld erklärt, Russland werde keine neuen Vorschläge unterbreiten. Aus US-Regierungskreisen hatte es geheißen, es gebe wenig Hoffnung auf diplomatische Fortschritte. Doch immerhin reden sie wieder: Kerry hatte zunächst mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow gesprochen - es war das erste Treffen der beiden seit Anfang Oktober. Über den Inhalt der knapp 40-minütigen Begegnung gibt es keine Angaben.

Washington hatte bilaterale Kontakte mit Russland zur Syrien-Krise am 3. Oktober unter Hinweis auf die anhaltende Bombardierung der syrischen Stadt Aleppo mit Beteiligung Russlands auf Eis gelegt. Am Sonntag will Kerry seinen europäischen Kollegen in London über die Ergebnisse der Beratungen informieren.

Vor knapp einem Monat war eine Waffenruhe in Syrien nach einigen Tagen gescheitert. Russland und die USA unterstützen in dem Konflikt unterschiedliche Seiten. Die Türkei, Saudi-Arabien und Katar unterstützen ebenso wie die USA Rebellengruppen in Syrien. Der Iran gehört neben Russland zu den wichtigsten militärischen Stützen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. Oktober 2016 um 20:00 Uhr.