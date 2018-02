Der britische UN-Botschafter nennt die Angriffe auf Ost-Ghouta eine "Schande", sein russischer Kollege sieht eine "Massenpsychose" der Medien. Der Sicherheitsrat konnte sich nicht auf eine Waffenruhe einigen.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

"Schande." Dieses Wort hallte durch den Saal. Das Leiden der syrischen Bevölkerung bringe Schande über alle hier im Sicherheitsrat. Der saß wieder einmal zusammen, weil die Russen reden wollten über das, was der britische UN-Vertreter Stephen Hickey eine Schande nannte. "Die Hölle auf Erden. Das Leiden der Menschen ist nicht mehr zu ertragen."

Der Brite meinte die Lage in Ost-Ghouta. Syrien und Russland wollen die seit Jahren belagerte Rebellenhochburg dort sturmreif bomben. In den letzten Tagen gab es dort Hunderte Tote.

Mark Lowcok, Chef der UN-Notfhilfeorganisation OCHA hatte zuvor - an alle hier am Tisch gewandt - gesagt: Es sei nicht einfach nett, wenn die humanitären Helfer Zugang zu der Region bekämen. Es sei ein verbrieftes Recht. Eines aber, das in Syrien längst nicht mehr gilt.

UN-Resolution zu Feuerpause scheitert an russischem Widerstand

tagesthemen 22:30 Uhr, 22.02.2018, Alexander Stenzel, ARD Kairo







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-379395~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Krankenhäuser liefen über vor Blut"

Die amerikanische UN-Vertreterin Kelley Eckels Currie zitiert Menschen aus dieser Hölle - und erzählt von Malik, einem Arzt in Ost-Ghuta, der Leben retten will, inmitten des Sterbens: "Die Krankenhäuser liefen über vor Blut. Balal, seine Frau, schwanger im fünften Monat, sagt, 'wir warten nur, bis wir dran sind, zu sterben.'"

Schweden und Kuwait hatten einen Resolutionsentwurf auf den Tisch gelegt. Tenor: sofortige 30-tägige Feuerpause. Fünf Tage nach Inkrafttreten ungehinderter Zugang für humanitäre Helfer, sofortiges Ende der Belagerung. Russland aber sagt, das sei unrealistisch. In jetziger Form nicht akzeptabel.

Später, als die Sitzung zu Ende ist, sagt der Russe Wassili Nebensia, warum die Russen nicht abstimmen lassen wollten: "Wir müssen die Resolution in die Realität holen, das hier ist alles nicht realistisch."

Russland pocht ausdrücklich darauf, dass bei einer Feuerpause Terroristen des IS, von Al Kaida und Al Nusra sowie deren Helfer weiter bekämpft werden dürften.

Markus Schmidt, ARD New York, zur Syrien-Debatte im Sicherheitsrat

nachtmagazin 23:55 Uhr, 23.02.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-379417~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Massenpsychose" globaler Medien

Zuvor drinnen im Saal hatte Russland die Sitzung genutzt, um seine Geschichte des Syrienkriegs, seine Erzählung von Ost-Ghouta vorzutragen. Niemand rede darüber, dass Rebellen Damaskus beschießen würden, sagt der Russe. Die angeblichen Gräuel in Ost-Ghouta seien eine "Massenpsychose" globaler Medien: "Sie tun alles, um Gerüchte zu verbreiten, die dem Verständnis der Situation in keiner Weise gerecht werden."

Massenpsychose also. Die Weißhelme. Eine Zivilschutzorganisation, die die Menschen derzeit mit bloßen Händen aus den Trümmern gräbt. Helden seien das, sagt der Brite. Von Terroristen unterstützte Helfer nennt sie der Russe.

Es ist einer dieser Momente, in denen die Welt wieder einmal am blockierten Sicherheitsrat verzweifelt. Der schwedische Botschafter, der seit drei Wochen den Resolutionsentwurf über eine Feuerpause erarbeitet hatte, wendet sich sichtbar erschüttert an alle 14 anderen Botschafter am Tisch: "Kollegen, wir können hier einen Unterschied machen. Wir werden gerade getestet, nicht als Botschafter - als Menschen."

Der Appell, er verhallt. Wie das Wort Schande. Keine Abstimmung. Keine Feuerpause. Hinter den Türen beraten sie weiter hier in New York. Gestorben wird woanders.

Von Massenpsychosen und Hilflosigkeit - Sicherheitsrat im Fall Syrien blockiert

Georg Schwarte, ARD New York

22.02.2018 23:32 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. Februar 2018 um 06:00 Uhr.