Die UN haben vor einer humanitären Katastrophe in vier belagerten syrischen Städten gewarnt. In den Orten Sabadani, Madaja, Fua und Kafraja seien insgesamt 60.000 unschuldige Menschen seit Wochen von der Außenwelt abgeschlossen.

Die Menschen leben in einem "Kreislauf von täglicher Gewalt und Entbehrung": Mit diesen Worten haben die UN vor einer humanitären Katastrophe in vier belagerten syrischen Städten gewarnt. Die Lage in Sabadani, Madaja, Fua und Kafraja sei verheerend, sagte der für Syrien zuständige Koordinator für humanitäre Angelegenheiten, Ali al-Sa'atari. Dort seien "60.000 unschuldige Menschen" eingeschlossen, die dringend Hilfe benötigten.

Zugang zuletzt im November

Sabadani und Madaja liegen in der Provinz Damaskus und werden von Regierungstruppen und verbündeten Einheiten belagert, die beiden schiitischen Ortschaften Fua und Kafraja in Idlib sind von Aufständischen umzingelt. Die Menschen lebten dort ohne ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten, so der UN-Vertreter.

Al-Sa'atari warnte vor einer humanitären Katastrophe und forderte die Konfliktparteien auf, umgehend Zugang zu den Menschen in Not zu gewähren. Zuletzt hatten die UN demnach im November humanitären Zugang zu den Städten. Die Vereinten Nationen schätzen, dass bis zu 4,7 Millionen Syrer in schwer zugänglichen Gebieten leben. Rund 600.000 Menschen sind demnach insgesamt in belagerten Ortschaften eingeschlossen.

Pufferzone in der umkämpften Stadt Al-Bab

Die von der Türkei unterstützten syrischen Rebellen haben mit der syrischen Armee einem Zeitungsbericht zufolge eine Pufferzone in der umkämpften Stadt Al-Bab vereinbart, um Zusammenstöße zu vermeiden. Die "Sicherheitslinie" sei im Süden der Stadt eingerichtet worden, berichtete die Zeitung "Hürriyet". Die Pufferzone ist demnach zwischen 500 und 1000 Meter breit. Es gebe punktuell Absprachen zwischen Rebellen und Regierungstruppen.

Mehr zum Thema Syrien: Drei türkische Soldaten bei russischem Angriff getötet

Die türkische Armee und die verbündete Freie Syrische Armee (FSA) versuchen seit Wochen, Al-Bab der Kontrolle der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" zu entreißen. In den vergangenen Tagen drang die Armee in Al-Bab ein, laut "Hürriyet" kontrollieren die FSA-Kämpfer inzwischen 40 Prozent der Stadt. Im Süden rückt zugleich die syrische Armee mit der Unterstützung der russischen Luftwaffe auf die Stadt vor.