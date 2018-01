Krieg in Syrien Waffenruhe für Ost-Ghouta vereinbart

Für die Menschen in Ost-Ghouta ist es ein Lichtblick: Ab Mitternacht sollen die Waffen in der umkämpften syrischen Region schweigen. Darauf einigten sich Regierung und Opposition bei Gesprächen in Wien.

Wenige Tage vor dem Syrien-Kongress im russischen Sotschi hat die neue Runde der Friedensverhandlungen unter UN-Mandat in Wien Früchte getragen: Syrische Regierung und Opposition einigten sich bei Gesprächen in Österreichs Hauptstadt auf eine lokale Waffenruhe. Ab Mitternacht (22:00 Uhr MEZ) sollen die Kampfhandlungen in der belagerten Rebellenhochburg Ost-Ghouta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus eingestellt werden, sagte Ahmed Ramadan, ein Sprecher der Oppositionsdelegation. Die Einigung sei vor allem auf Vermittlung Russlands zustande gekommen.

Die Region Ost-Ghouta grenzt an die Hauptstadt Damaskus und wird seit gut vier Jahren von der syrischen Armee belagert. Seit mehr als zwei Monaten liefern sich Rebellen und Regierungstruppen heftige Kämpfe. Rund 400.000 Menschen sind nach Schätzungen größtenteils von medizinischer Hilfe und Lebensmittellieferungen abgeschnitten.

Rebellen fordern sofortige Hilfslieferungen

Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestanden die Rebellen in der Region darauf, dass innerhalb von 48 Stunden Hilfsgüter nach Ost-Ghouta gebracht werden, andernfalls sei die Übereinkunft hinfällig.

Oppositionssprecher Jehia Aridi hatte Erfolge in Wien zur Bedingung für die Teilnahme der Rebellen an den Gesprächen in Sotschi gemacht. Viele syrische Oppositionelle haben Bedenken gegen einen von Russland organisierten Friedensdialog, weil Moskau militärisch den syrischen Präsidenten Baschar al Assad stützt. Es gibt auch Befürchtungen, dass der Friedensprozess unter Führung der Vereinten Nationen in Genf unterlaufen werden könnte.

Lawrow wirbt für Kongress in Sotschi

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warb in einem Telefonat mit dem UN-Sondergesandten für Syrien, Staffan de Mistura, erneut für die bevorstehende Konferenz in Sotschi. Diese sei wichtig, um den politischen Dialog zwischen den Konfliktparteien in Gang zu bringen, teilte das Ministerium in Moskau mit.

Die Fernziele der Gespräche sind eine neue Verfassung und freie Wahlen unter Aufsicht der UN. In dem fast siebenjährigen Bürgerkrieg in Syrien wurden bislang mehr als 400.000 Menschen getötet.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 26. Januar 2018 um 20:00 Uhr in den Nachrichten.