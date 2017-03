Lange hatte das Pentagon diesen Schritt gescheut: Beim Kampf gegen die IS-Terrormiliz greifen die USA nun auch mit Bodentruppen in den Konflikt ein. Bei einem Luftangriff nahe Rakka gab es unterdessen erneut mehrere zivile Opfer.

Die US-geführte Militärkoalition hat bestätigt, dass die USA in Syrien nun auch direkt den Kampf am Boden unterstützen. Mitglieder der US-Marines haben demnach einen Außenposten eingerichtet, von dem aus die Offensive auf die Dschihadisten-Hochburg Rakka mit Artilleriebeschuss unterstützt werden könne. Außerdem seien Army Rangers stationiert worden.

Dieser Schritt ist eine neue Stufe in dem Konflikt. So sind seit einigen Monaten zwar amerikanische Spezialkräfte vor Ort, um die lokalen Kämpfer im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beratend zu unterstützen. Das Pentagon hatte jedoch bislang den Einsatz konventioneller Truppen gescheut.

Insgesamt handele es sich um etwa 400 Mitglieder der Streitkräfte, sagte der Sprecher der US-geführten Koalition, Colonel John Dorrian. Ziel sei es, die Bekämpfung des IS zu beschleunigen. Die Army Rangers hätten allerdings eine andere Mission. Sie wurden bei Manbidsch nahe der türkischen Grenze stationiert. Dort sollen sie quasi als Puffer helfen, die Spannungen zwischen den verschiedenen Fraktionen zu mindern. Die Türkei betrachtet die kurdische YPG-Miliz in den Demokratischen Syrischen Kräften (SDF) als Terroristen und will die kurdischen Kämpfer aus der in vergangenen Jahr mit US-Luftunterstützung eroberten Stadt vertreiben.

Erneut Zivilisten bei Luftangriffen getötet

Derweil wurden bei Luftangriffen auf IS-Ziele südöstlich von Rakka offenbar mindestens 14 Zivilisten getötet. Die Bombardierungen des Dorfes Matab seien vermutlich von der Militärkoalition ausgeführt worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Unter den Opfern seien auch sechs Kinder. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte bezieht ihre Informationen von Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

Das Militärbündnis unterstützt im Norden Syriens die Offensive von kurdisch geführten Einheiten zu Eroberung Rakkas. Nach Angaben der Beobachtungsstelle sind durch die Luftschläge der Koalition seit Herbst 2014 mindestens 890 Zivilisten in Syrien getötet worden.

