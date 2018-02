Ankara hat der Regierung in Damaskus mit militärischer Gewalt gedroht, wenn Assads Truppen den Kurden in Nordsyrien Hilfe leisten. Der türkische Präsident Erdogan berät mit Kreml-Chef Putin die neue Lage.

Die Türkei hat die syrische Regierung davor gewarnt, den Kurden in der nordsyrischen Region Afrin zu Hilfe zu kommen. Sollten die Regierungstruppen sich an die Seite der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) stellen, werde die türkische Armee auch gegen sie kämpfen, so der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

"Wenn das Regime eindringt, um die YPG zu schützen oder ihren Schutz zu gewährleisten, dann kann niemand uns, die Türkei und die türkischen Soldaten stoppen", sagte Cavusoglu bei einem Besuch im jordanischen Amman. Seit 2011 dringt die Türkei auf den Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, hat aber bisher nie direkt gegen ihn gekämpft.

Reportage über kurdische Kämpfer im Norden Syriens

tagesthemen 22:15 Uhr, 19.02.2018, Daniel Hechler, ARD Kairo







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-378391~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Säuberung" wäre "unproblematisch"

Die Türkei geht seit einem Monat im nordsyrischen Afrin zusammen mit verbündeten Milizen gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor, die sie wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) als Terrororganisation betrachtet.

Sollten die syrischen Truppen die Region dagegen von der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der YPG "säubern", sei das "unproblematisch". Das gelte für die Regionen Afrin und Manbidsch, aber auch für die von der YPG kontrollierten Gebiete östlich des Euphrats, ergänzte Cavusoglu.

"Werden gemeinsam Syrien verteidigen"

Syriens Kurden und die Regierung in Damaskus haben sich über die Entsendung von regierungstreuen Kräften nach Afrin geeinigt, um dort den Luftraum und die Grenze gegen türkische Angriffe zu verteidigen. Nach einem Bericht des syrischen Staatsfernsehens stehen regierungsnahe Truppen, sogenannte Volkskräfte, kurz vor einem Einmarsch in die kurdische Enklave Afrin im Nordwesten des Landes. Sie würden mit der Kurdenmiliz YPG "innerhalb von Stunden" in Afrin einziehen, meldete das Fernsehen. YPG-Sprecher Birusk Hasakeh konnte bisher noch nicht bestätigen, dass Truppen verlegt würden.

"Die Vereinbarung ist, dass die syrische Armee und die YPG gemeinsam Syrien verteidigen werden", sagte ein syrisch-kurdischer Beamter der Nachrichtenagentur AP. Syrische Truppen sollten in Absprache mit der YPG in verschiedenen Grenzabschnitten aufgestellt werden. Zur künftigen Verwaltung Afrins gebe es keine Absprachen. Das werde später beraten.

Die Vereinbarung sei zunächst rein militärisch und keine politische Annäherung, sagte der ranghohe Kurdenvertreter Badran Jia Kurd der Nachrichtenagentur Reuters.

Verhältnis von Assad und Kurden ist ambivalent

Die YPG hat sich im syrischen Bürgerkrieg in vielen Teilen der Grenzregion zur Türkei etabliert. Syrische Regierungskräfte sind dagegen seit 2012 nicht mehr in Afrin präsent. Ein Abkommen zwischen YPG und regierungstreuen Kräften könnte ein erster Schritt für die Regierung von Präsident Baschar al-Assad sein, wieder die Kontrolle über die Nordgrenze zu übernehmen.

Das Verhältnis der syrischen Regierung zu den Kurden im Norden des Landes ist ambivalent. In dem Bürgerkrieg haben sie weitgehend direkte militärische Zusammenstöße vermieden und zeitweise gemeinsam gegen Extremistengruppen gekämpft. Vereinzelt kam es aber auch zu Kampfhandlungen zwischen ihnen.

Unterschiedliche Vorstellungen haben sie über die Zukunft Syriens. Assad will das gesamte Land wieder unter seine Kontrolle bringen. Die Kurden beherrschen inzwischen aber große Gebiete im Norden des Landes und wollen diese nicht aufgeben.

Die YPG sieht ihre Bündnisse pragmatisch. "Wir können mit jeder Seite kooperieren, die uns eine helfende Hand reicht im Lichte der barbarischen Verbrechen und des internationalen Schweigens dazu", sagte Kurdenführer Jia Kurd angesichts der türkischen Invasion. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die syrische Armee kurdischen Kämpfern erlaubt, auf dem Weg nach Afrin von ihr kontrolliertes Gebiet zu durchqueren.

Kämpfen die Bündnispartner Putin und Assad zusammen mit Kurden und den USA gegen die Türkei?

Erdogan und Putin beraten die Lage

Unterdessen haben sich die Präsidenten der Türkei und Russlands, Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin, über die militärische Lage im Norden Syriens beraten. In dem Telefonat sei es um die "jüngsten Entwicklungen" in Afrin und Idlib gegangen, teilte das Präsidialamt in Ankara mit.

Demnach informierte Erdogan den Kreml-Chef über den Stand der "Operation Olivenzweig" gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Afrin. Zudem vereinbarten sie, die Kooperation fortzusetzen. Wenn die mit Russland verbündete Regierung in Damaskus den Kurden in Afrin tatsächlich gegen die Türkei zu Hilfe kommt, stünden die Türkei und Russland in Nordsyrien auf entgegengesetzten Seiten.

Während das Assad-Regime eng mit Russland zusammenarbeitet, wird die YPG von den USA mit Soldaten und Beratern unterstützt und für den Kampf gegen die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) ausgerüstet. Damit könnte es in Nordsyrien zu einer direkten Konfrontation zwischen den NATO-Partnern Türkei und USA kommen, und letztere würden auch noch indirekt über Assads-Truppen von Russland unterstützt.

Über dieses Thema berichtete am 19. Februar 2018 Deutschlandfunk um 13:00 Uhr und 13:15 Uhr.