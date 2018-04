Syrien-Konferenz in Brüssel Kaum Hoffnung auf Frieden

Die Lage im Kriegsland ist weiterhin desaströs. In Brüssel hoffen EU-Offizielle nun, die Friedensgespräche unter dem Dach der Vereinten Nationen wieder aufzunehmen. Die Chance darauf ist gering.

Von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

Das Klassenzimmer sieht aus, als sei es kürzlich von einem Bombenangriff verwüstet worden: An mittelalterlich wirkenden Holztischchen sitzen tapfer zwei syrische Kinder - und versuchen sich inmitten der Trümmerwüste auf ihre Hefte zu konzentrieren.

Diese Szenerie hat die Hilfsorganisation "Save the Children" mitten in das Herz der Europäischen Union verlegt - und die Kulisse auf einer Brüsseler Verkehrsinsel nachgebaut. Gleich dahinter erheben sich die mächtige EU-Kommission und das EU-Ratsgebäude, in dem die Syrien-Konferenz stattfindet: "Nach sieben Jahren Konflikt haben fast drei Millionen Kinder keinen Zugang zu Schulen in Syrien und den Nachbarländern - also jedes dritte Kind", sagt Ester Asin, EU-Direktorin von "Save the Children". "Daran wollen wir die internationale Gemeinschaft erinnern."

Asin ist nicht die einzige. Auch von Offiziellen aus den EU-Institutionen ist zu hören, dass sich die Lage in dem Bürgerkriegsland in den ersten Monaten des Jahres erneut dramatisch verschlechtert habe. Und sich die Welt deshalb nicht abwenden dürfe.

700.000 Menschen zusätzlich auf der Flucht

"Es gibt diese Wahrnehmung, dass der Krieg in Syrien, der Kampf gegen den "Islamischen Staat", vorbei sei. Das ist nicht wahr", sagt Panos Moumtzis, UN-Koordinator für Syrien-Hilfe, im Interview mit dem ARD-Studio Brüssel.

Könnte als einziger Assad an den Verhandlungstisch bringen: Russlands Präsident Putin.

700.000 Menschen zusätzlich hätten seit Anfang des Jahres vor Angriffen - teils gezielt auf zivile Einrichtungen - fliehen müssen. Mehr als sechs Millionen Menschen sind derzeit nach EU-Angaben allein innerhalb Syriens auf der Flucht.

Man fühle sich bisweilen wie eine Art Feuerwehr-Brigade, so UN-Vertreter Moumtzis, was aber am Grundproblem nichts ändere: "Was wir dringend brauchen in Syrien, ist eine politische Lösung. Wenn wir die Fernsehnachrichten sehen, warnt man uns, dass die Bilder zu drastisch sein könnten. Aber für die Politiker scheinen sie nicht drastisch genug zu sein, um dem ein Ende zu setzen. Das ist frustrierend."

Auf Russlands Hilfe angewiesen

Fragt man EU-Offizielle, dann geben die an, mit der Syrien-Konferenz zwei Dinge gleichzeitig erreichen zu wollen: Man hofft, den Blick auf die Lage der Zivilbevölkerung zu lenken. Und wünscht sich parallel dazu eine Wiederbelebung der brachliegenden Friedensgespräche unter dem Dach der Vereinten Nationen. Doch es bestehen erhebliche Zweifel, ob diese Syrien-Konferenz wirklich entscheidende Anstöße dazu wird geben können.

Unstrittig ist, dass wohl nur Russlands Präsident Putin als Schutzherr der Assad-Regierung diese an den Verhandlungstisch bewegen könnte. Doch von Vertrauen in den Beziehungen der EU und der USA zu Moskau kann derzeit keine Rede sein.

Auch bei "Save the Children" jedenfalls hält man eine politische Lösung angesichts der erbarmungswürdigen Lage der Zivilisten für die einzig mögliche: "Es besteht das Risiko einer verlorenen Generation von Erwachsenen, die überhaupt keine Perspektive im Leben haben werden", warnt EU-Direktorin Asin.

Doch noch scheinen die Umstände für eine Friedenslösung denkbar ungünstig: Syriens Machthaber Assad wähnt sich militärisch auf der Siegerstraße. Derzeit sieht es so aus, als wolle er diesen Konflikt auf dem Schlachtfeld entscheiden.