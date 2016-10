Erstmals wollen sich Russland und die USA wieder an einen Tisch setzen und über Syrien sprechen. Vertreter wichtiger Länder in der Unruheregion sollen dazukommen. In Aleppo wurden unterdessen weitere schwere Luftangriffe gemeldet, auch Krankenwagen sollen bombardiert worden sein.

Neue Hoffnung im Syrien-Konflikt: Nach dem Zusammenbruch der Waffenruhe Mitte September nehmen Russland und die USA ihre Syrien-Gespräche wieder auf. Die Außenminister der beiden Staaten, Sergej Lawrow und John Kerry, treffen sich am Samstag in Lausanne, um über ein Friedensabkommen für das Bürgerkriegsland zu diskutieren, wie das russische Außenministerium mitteilte.

An dem Treffen würden zudem Saudi-Arabien und die Türkei teilnehmen, erklärte das russische Außenministerium. Auch der UN-Gesandte Staffan de Mistura wird an der Syrien-Verhandlungsrunde teilnehmen. De Mistura sei zu dem Treffen am Samstag eingeladen worden, bestätigte seine Sprecherin. Es wird das erste direkte Treffen von Lawrow und Kerry sein, seit die USA Anfang Oktober die Syrien-Gespräche mit Moskau abgebrochen hatten.

Gemeinsam sollen Wege einer politischen Lösung im Syrien-Krieg besprochen werden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Konkret ginge es um Schritte, wie man im Syrien-Konflikt vermitteln könne.

Verhältnis ist zerrüttet

Wegen der andauernden russischen Luftangriffe in der syrischen Großstadt Aleppo ist das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen zerrüttet. Am Wochenende hatten die UN-Vetomächte Russland und Frankreich gegenseitig Resolutionen im Weltsicherheitsrat blockiert. Kremlchef Wladimir Putin kritisierte dies, nachdem er am Vortag einen für 19. Oktober geplanten Besuch in Paris abgesagt sagte.

Moskau fliegt als Partner des Regimes in Damaskus seit über einem Jahr Angriffe auf Ziele in Syrien. Neben dem Stützpunkt Hamaimim in der Provinz Latakia verfügt Russland in Syrien über eine Marinebasis.

Wieder schwere Lauftangriffe auf Aleppo

Nach den Luftangriffen auf das Rebellenviertel Fardus in Aleppo tragen mehrere Männer die Leiche eines Mannes.

Zuletzt wurden bei neuen Luftangriffen im Rebellengebiet Aleppos nach Angaben von Helfern mindestens 25 Menschen getötet. 15 davon seien bei Einschlägen auf einem Marktplatz im Viertel Fardus ums Leben gekommen, teilte ein Rettungsdienst per Twitter mit. Weder das syrische noch das russische Militär konnten dies bislang bestätigen.

Angriffe mit bunkerbrechenden Bomben gemeldet

Zudem seien mehr als 20 Menschen bei dem Bombardement verletzt worden, teilte die Organisation der Weißhelme mit. Bei den Weißhelmen handelt es sich um eine Hilfsorganisation, die in Aleppo und anderen Gebieten des Bürgerkriegslands Überlebende nach Angriffen sucht. Ihre Informationen erwiesen sich in der Vergangenheit als verlässlich.

Die Angriffe wurden vermutlich von den Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad oder deren Verbündetem Russland ausgeführt. Aktivisten berichteten, es seien bunkerbrechende Bomben eingesetzt worden.

Am Dienstag waren die Luftangriffe auf die Rebellen-Gebiete nach mehrtägiger Pause wieder aufgenommen worden. Syriens Präsident Assad versucht, mit Hilfe der russischen Luftwaffe die Millionen-Metropole vollständig einzunehmen.

Syrien-Krieg: Luftangriffe auf Ostteil Aleppos dauern an

12.10.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-222197~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Selbst Krankenwagen im Visier

Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" teilte mit, dass im belagerten Ostteil von Aleppo im vergangenen Monat mindestens fünf Krankenwagen bombardiert und getroffen wurden. Auch Fahrer und Ersthelfer seien verletzt worden.

Derzeit seien nur noch elf Rettungsfahrzeuge einsatzfähig, erklärte die Nothilfeorganisation. Der Mangel an Krankenfahrzeugen mache es noch schwieriger, die Verwundeten zu versorgen.

Laut "Ärzte ohne Grenzen" zeige das, "wie Völkerrecht in Syrien immer wieder verletzt wird". Die Hilfsorganisation appellierte an Syrien und Russland, die Luftangriffe zu beenden.