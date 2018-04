In Brüssel hat die Syrien-Geberkonferenz begonnen. In vielen Gesprächen wurde versucht, den Syrien-Krieg zu beenden. Die Ergebnisse sind dürftig oder die Versuche endeten in einer Sackgasse. Eine Übersicht.

Von Jürgen Stryjak, ARD-Studio Kairo

Die so genannten Genf-Gespräche sind der Friedensprozess der Vereinten Nationen. Im Juni 2012 findet Genf I statt, jene Konferenz, die noch viele Nachfolgerinnen bekommen wird.

Im Frühjahr 2016, als in der Schweiz gerade Genf III läuft, zieht ein syrischer Kriegsflüchtling in Beirut eine Bilanz: "Sie sitzen ein paar Stunden zusammen, dann verabschieden sie sich. 'Tschüss, mein Lieber, bis zum nächsten Mal'. Sie schütteln sich die Hände und das war’s. Nichts kommt dabei raus. Es gibt keine Hoffnung."

EU und UN fordern Hilfsgelder für Syrien Die Europäische Union und die Vereinten Nationen haben zum Auftakt der Spendenkonferenz für Syrien einen Hilfsaufruf gestartet. Sieben Kriegsjahre mit andauernden Kämpfen hätten in Syrien zu unglaublichem Leid geführt, sagte UN-Nothilfe-Koordinator Mark Lowcock. Nun seien die Mittel, um darauf zu reagieren, erschöpft.



Die UN und ihre Partner benötigten 3,5 Milliarden Dollar, um 13 Millionen Menschen in Syrien zu unterstützen. Von der Summe habe man erst einen Teil. Wegen der Dauer und Intensität des Konflikts seien die Ressourcen der Organisation erschöpft. In dem Land liefen 6,5 Millionen Menschen Gefahr, zu wenig zu essen zu bekommen. Weniger als die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen funktioniere und jede dritte Schule sei zerstört.

Von Genf I-bis Genf IX

Es folgen Genf IV bis VIII und im Januar 2018 Genf IX. Alle diese Konferenzen muss man als gescheitert betrachten. Die Vereinten Nationen wollen eine Art Interessenausgleich zwischen den Konfliktparteien schaffen. Aber die Regimegegner wollen eine Übergangsregierung ohne den syrischen Machthaber Baschar al-Assad. Für den Präsidenten und sein Regime kommt dies überhaupt nicht in Frage.

Auch die Schuldzuweisungen bleiben

Dazwischen ist kein Platz für einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Selbst Versuche, die humanitäre Lage zu verbessern, scheitern weitestgehend. Auch der Kreislauf gegenseitiger Schuldzuweisungen für Gewaltausbrüche wird nicht durchbrochen. Sein Hauptziel verheimlicht Assad ohnehin nie: Er werde die "Terroristen", also nach seiner Auffassung alle Regimegegner, in ganz Syrien besiegen.

Seit September 2015 beteiligt sich Russland aktiv am Krieg in Syrien, vor allem mit Luftangriffen. Das russische Militär kann Assads Macht nicht nur retten, sondern stärken. Zum bis dahin größten Erfolg wird Ende 2016 die Rückeroberung von Ost-Aleppo.

Kurz darauf etabliert Russland die Astana-Gespräche. Das Format dürfte Assad gefallen, kurz zuvor erklärte er: "Wir sind dazu bereit, alles zu verhandeln. Über ein Ende des Konfliktes in Syrien oder über die Zukunft Syriens. Alles. Es gibt kein Limit für die Verhandlungen."

Zerstörungen in der syrischen Stadt Duma: Wer baut das Land wieder auf?

Astana-Gespräche soll Genf-Konferenz ergänzen

Veranstalter der Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana sind Russland, Iran und die Türkei, drei Länder also mit konkreten Interessen in Syrien. Russland und Iran wollen dort Einfluss und sichern deshalb Assads Macht. Die Türkei ist gegen Assad, aber offenbar zu Kompromissen bereit, wenn sie dafür die Kurden im Norden Syriens bekämpfen kann.

Astana I findet im Januar 2017 statt. Eingeladen sind neben Vertretern der syrischen Regierung säkulare sowie islamistische Regimegegner, mit Ausnahme der Extremisten von IS und Nusra-Front.

Bei Astana I bis IX geht es vor allem um militärische Dinge, Feuerpausen und Deeskalationszonen zum Beispiel. Astana soll Genf nicht ersetzen, sondern ergänzen, heißt es. Über politische Dinge wie die Schaffung einer Übergangsregierung oder einer neuen Verfassung werde natürlich weiterhin in Genf verhandelt.

Genf wird damit zur Bad Bank der Syrien-Diplomatie. Hier wird alles das deponiert, an dem das Assad-Regime sowieso kein Interesse hat.

Wien und Sotschi ohne einschneidende Ergebnisse

Im Oktober 2015 beginnen in Wien Syrien-Gespräche der Außenminister von 20 Staaten, darunter USA, Russland, Iran und Saudi-Arabien, aber auch die Türkei und Deutschland. Man beschließt die Schaffung einer internationalen Syrien-Kontaktgruppe unter Leitung des UN-Sondergesandten Staffan de Mistura. Sie landet, genau wie die Genf-Diplomatie, in einer Sackgasse.

Im Januar 2018 präsentiert sich Wladimir Putin auf der Friedenskonferenz in Sotschi als zentrale Kraft bei der Gestaltung einer syrischen Nachkriegsordnung. In der Abschlusserklärung ist die Rede von "demokratischen Wahlen" in Syrien. Aber die größten Oppositionsgruppen nehmen an der Konferenz nicht teil. Die Sotschi-Erklärung interessiere sie nicht, sagt ein Vertreter der Freien Syrischen Armee. Das Treffen sei auf Assad und sein Regime zugeschnitten.

Syriens Präsident Bashar al-Assad

Kaum noch Verhandlungsgründe für Assad-Regime

Für die syrische Regierung, Russland und Iran gibt es ohnehin kaum noch Verhandlungsgründe. Jahrelang wurde trotz Genf, Astana, Wien und Sotschi brutal weitergekämpft.

Der Sieg über die letzten verbliebenen Aufständischen ist in greifbare Nähe gerückt. Das weiß auch Nasr al-Hariri, Chefunterhändler der syrischen Oppositionsgruppen: "Das Regime setzt seine Militärstrategie fort. An Verhandlungen oder an einer politischen Lösung hat es kein ernsthaftes Interesse."

Jürgen Stryjak, ARD Kairo

