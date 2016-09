Seit Montag gilt im Bürgerkriegsland Syrien eine Waffenruhe, doch in Damaskus lieferten sich Regierungstruppen und Rebellen am Freitag heftige Kämpfe. Auch die humanitäre Hilfe kommt nicht voran. Die USA deuten an, dass der Geduldsfaden nicht unbegrenzt dehnbar ist.

Trotz der vereinbarten Waffenruhe in Syrien haben sich sich Regierungstruppen und islamistische Rebellen im Osten der Hauptstadt Damaskus heftige Kämpfe geliefert. Armee und Rebellen hätten sich in der Region um den Ort Dschubar gegenseitig mit Granaten beschossen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Die von den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe war am Montag in Kraft getreten. Bislang hatte sie überwiegend gehalten. Teil der Vereinbarung ist die Auslieferung von dringend benötigten Hilfsgütern. So wollen zum Beispiel die Vereinten Nationen über die sogenannte Castello-Route seit Tagen die ersten 40 Lastwagen nach Aleppo schicken. Dort sind rund 250.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. UN-Vertreter erklärten allerdings, die Regierung in Damaskus würde die entsprechenden Transportgenehmigungen verweigern. Die Wagen sitzen an der türkisch-syrischen Grenze fest.

Sitzung des UN Sicherheitsrates kurzfristig abgesagt

US-Präsident Barack Obama zeigte sich besorgt über die anhaltende Blockade. Die USA seien erst dann zu weiteren Schritten in der Kooperation mit Russland bereit, wenn Hilfslieferungen zu den bedürftigen Menschen gelangen könnten und die vereinbarte Waffenruhe sieben Tage lang halte, so Obama.

In New York wurde derweil eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Syrien-Konflikt kurzfristig abgesagt. Diplomaten zufolge baten die USA und Russland um eine Vertagung. Eigentlich wollten Washington und Moskau die anderen Mitglieder über ihre Pläne zur gemeinsamen Bekämpfung des IS unterrichten, nachdem sich die Außenminister Russlands und der USA, John Kerry und Sergej Lawrow, auf gemeinsame Luftangriffe auf Extremistengruppen wie den IS verständigt hatten - allerdings muss dafür die einwöchige Waffenruhe erfolgreich eingehalten werden.

Insgesamt warten nach UN-Angaben im gesamten Land mindestens 600.000 Menschen in belagerten Gebieten auf Hilfe gegen den Hunger - die meisten bislang vergeblich.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 16. September 2016 um 13:00 Uhr.