Seit Tagen fliegt das syrische Militär, unterstützt von Russland, Luftangriffe auf Aleppo. Nun rücken die Truppen auch am Boden auf die von Rebellen gehaltenen Stadtteile vor. Die internationale Kritik an den unablässigen Kämpfen reißt nicht ab.

Nach dem tagelangen Bombardement aus der Luft hat die syrische Armee eine Bodenoffensive gestartet, um die von Rebellen gehaltenen Stadtteile Aleppos zu erobern. Bereits in der vergangenen Woche hatte Syriens Machthaber Bashar al-Assad angekündigt, dass auf die Luftangriffe, die am Donnerstag begonnen hatten, auch eine solche Offensive solle.

Über das Vorrücken der Regierungstruppen gab es zunächst unterschiedliche Angaben. Das Staatsfernsehen vermeldete, dass die Soldaten bereits einige Gebäude im Norden der Stadt eingenommen hätten und nun das Altstadtviertel Farafra einnehmen wollten. Militärkreise selbst vermeldeten, dass der Bodenangriff auf Aleppo aus vier unterschiedlichen Richtungen erfolge.

"Größter Angriff seit Beginn der neuen Kämpfe"

Auch die Nachrichtenagentur Reuters sprach von einer Offensive aus vier verschiedenen Richtungen. So habe es auch im Südwesten Aleppos Gefechte gegeben. Sie bezog sich dabei auf Aussagen eines hochrangigen Vertreters der Rebellen, der von dem größten Angriff seit dem erneuten Aufflammen der Kämpfe sprach. Nach nur wenigen Tagen hatte die syrische Armee Anfang der vergangenen Woche eine Waffenruhe für gescheitert erklärt, die die USA mit Russland ausgehandelt hatten.

Am späten Donnerstagabend fielen daraufhin die ersten Bomben, darunter offenbar auch international geächtete Fassbomben. Aktivisten sprechen von Hunderten Menschen, die in den vergangenen Tagen getötet worden seien. Auch Hilfseinrichtungen - etwa von den sogenannten Weißhelmen - waren von den Bomben getroffen worden.

35 Ärzte für 250.000 Menschen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte darum nach dem Beginn der Bodenoffensive, dass eine humanitäre Versorgung der Menschen, die in den von Rebellen besetzten Stadtteilen eingeschlossen seien, immer schwieriger werde. Mittlerweile befänden sich nur noch 35 Ärzte in diesen Vierteln - um rund 250.000 Einwohner zu versorgen. Darum forderte die WHO, einen Korridor einzurichten, um die Kranken und Verletzten in Sicherheit bringen zu können.

Nachdem die Angriffe auf Aleppo bereits bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Sonntag als "Barbarei" und "Kriegsverbrechen" verurteilt worden waren, erneuerte der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg diese mahnenden Worte: "Die schrecklichen Angriffe auf Aleppo haben uns alle erschüttert", sagte er am Rande eines Treffens der EU-Verteidigungsminister im slowakischen Bratislava. In Bezug auf die Attacken auf einen Hilfskonvoi der Vereinten Nationen, der eigentlich Hilfsgüter nach Aleppo hatte bringen sollen, sprach Stoltenberg von einem "eklatanten Verstoß gegen internationales Recht".

Merkel ruft zu weiteren Verhandlungen auf

Doch bislang bleibt es bei Appellen an die syrische Regierung, die Angriffe zu beenden und an Russland, den Verbündeten Syriens. Moskau solle seine Einfluss nutzen, um Assad zu einem Stopp der Kämpfe zu bewegen. Doch bisher verhallen diese Appelle ohne Reaktion.

Bundeskanzlerin Angela Merkel rief trotzdem dazu auf, weiter über Lösungswege zu verhandeln: "Es ist alle Mühe wert, immer wieder zu versuchen, einen Waffenstillstand wieder hinzubekommen." Doch der Umsetzung einiger Lösungskonzepte stand Merkel eher skeptisch gegenüber, etwa der von den USA geforderten Flugverbotszone über Aleppo. Sie sei §skeptisch", dass sich dieser Schritt "in der jetzigen Situation" realisieren lasse, so Merkel.

Über dieses Thema berichtet die tagesschau am 27. September 2016 um 20:00 Uhr.