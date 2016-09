Menschen mit abgerissenen Gliedmaßen, Kinder mit unerträglichen Schmerzen: Schlimmer als im Schlachthaus sei die Lage in Syrien, prangert UN-Generalsekretär Ban an. Für den Fall, dass Aleppo weiter angegriffen würde, drohten die USA Russland damit, die Gespräche abzubrechen.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Ban Ki-Moon: Selbst ein Schlachthof sei menschlicher als das, was in Syrien geschehe.

Der UN-Generalsekretär ist kein mächtiger Redner - auch nicht bei diesem Treffen des Sicherheitsrates. Die Worte aber, die er wählt, sind mächtig. Sie zeigen seine Wut und Verzweiflung angesichts des andauernden Grauens von Syrien.

"Stellen Sie sich einen Schlachthof vor", fordert Ban Ki Moon die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates auf. Das hier aber - und damit meint er die Lage im syrischen Aleppo - sei schlimmer. Denn selbst ein Schlachthof sei menschlicher als das, was in Syrien geschehe.

"Stellen Sie sich die Zerstörung vor. Menschen mit abgerissenen Gliedmaßen, Kinder mit schrecklichen Schmerzen ohne Linderung."

Noch nicht einmal vor fünf Monaten hatte der Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet, die eigentlich medizinisches Personal in Kriegsgebieten schützen soll - ohnehin Standard internationalen Rechts. Nun berät er wieder darüber. Ausgerechnet an dem Tag, an dem von Angriffen auf gleich zwei Krankenhäuser in Aleppo berichtet wird.

Erneut schwere Angriffe auf Aleppo

Heftige Angriffe in den vergangenen Tagen

Die von Rebellen gehaltenen Gebiete der Stadt haben in den vergangenen Tagen die bislang heftigsten Angriffe der syrischen und russischen Luftwaffe seit Beginn des Krieges erlebt. Helfer gerieten unter Beschuss - Helfer wie Ärzte ohne Grenzen, für die Präsidentin Joanne Liu spricht: "Kriegsführung kennt heute keine Grenzen. Es ist eine Abwärtsspirale. Die erbarmungslose Attacke gegen Aleppo durch russische und syrische Kräfte in den vergangenen Tagen ohne Chance auf Evakuierung, mit Leichnamen, die nicht beerdigt werden können, all das bestätigt das."

USA stellen Russland Ultimatum Die USA haben Russland gedroht, wegen der andauernden Bombenangriffe auf Aleppo alle Gespräche über den Bürgerkrieg in Syrien abzubrechen. US-Außenminister John Kerry stellte seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in einem Telefonat ein Ultimatum, wie das US-Außenministerium mitteilte. Die Kontakte würden danach so lange unterbrochen, bis die russischen und syrischen Angriffe auf Aleppo aufhörten, sagte Sprecher John Kirby.



Kerry habe Lawrow gesagt, dass sich die USA vorbereiteten, das bilaterale amerikanisch-russische Engagement in Syrien auszusetzen. Darunter ist beispielsweise eine geplante Partnerschaft im Kampf gegen den Terror, "es sei denn, Russland unternimmt unmittelbare Schritte, den Angriff auf Aleppo zu beenden und eine Waffenruhe wiederherzustellen".



Kerry habe sich sehr besorgt über die Angriffe auf Krankenhäuser, Wasserversorgungseinrichtungen und andere zivile Infrastruktur gezeigt, sagte Kirby weiter. Die USA hielten Russland für den Einsatz von Brand- und bunkerbrechenden Bomben im Stadtgebiet für verantwortlich, habe Kerry Lawrow gesagt.

In Syrien erlebe man einen Krieg gegen medizinisches Personal, so sieht es auch Ban Ki Moon. Jetzt nicht zu handeln, sei ein Affront gegen unser aller Menschlichkeit. Der Sicherheitsrat, der seit Jahren in der Syrienfrage gespalten ist, müsse geeint handeln - und seiner Verantwortung gerecht werden. In Syrien - und überall auf der Welt.

Auch Joanne Liu von Ärzte ohne Grenzen bescheinigt dem Gremium sein Versagen: "Dieser Wahnsinn hat Methode. Sowohl im Jemen als auch in Syrien sind vier von fünf der ständigen Sicherheitsratsmitglieder in die Attacken verwickelt."

USA gegen Russland - Russland gegen USA

Zuletzt haben sich im mächtigsten UN-Gremium die USA und Russland in zunehmend scharfem Ton vorgeworfen, das Waffenstillstandsabkommen für Syrien zu verletzten, doch auf die starken Worte folgten keine neuen Schritte. Die USA werfen Russland vor, das Assad-Regime in einem blutigen Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu unterstützen. Russland dagegen sieht sich gemeinsam mit der aus seiner Sicht legitimen syrischen Regierung im Kampf ausschließlich gegen Terroristen.

Ein zerstörter Hilfskonvoi, angegriffene Krankenhäuser und bunkerbrechende Waffen. Angesichts all dessen lautet die Bilanz von Ärzte ohne Grenzen: Die Resolution zum Schutz medizinischen Personals habe schlicht versagt, irgendetwas zu verändern.

Auch Ban Ki Moon hält eine Brandrede - wenn auch in seinem wie immer zurückhaltenden Ton: "Diejenigen, die immer zerstörerische Waffen einsetzen, wissen genau, was sie tun. Sie wissen: Sie begehen Kriegsverbrechen."

