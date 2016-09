Nach dem Beschuss eines Konvois in Syrien werden die UN ihre Hilfslieferungen bereits heute wieder aufnehmen. Moskau wolle, dass die USA Hilfskonvois mit eigenen Kräften schützten, so SPD-Chef Gabriel nach einem Treffen mit Präsident Putin.

Hilfsgüter liegen ruiniert in einem Hof in der Stadt Urm-Al-Kubra

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Hilfskonvoi in Syrien wollen die Vereinten Nationen ihre Hilfslieferungen rasch wieder aufnehmen. Mehrere Konvois sollen bereits heute dringend notwendige Güter in betroffene Regionen bringen, sagte der Sprecher des UN-Büros für Nothilfekoordinierung, Jens Laerke. Wohin sie genau fahren werden, teilte er nicht mit, machte aber klar, dass sie nicht nach Aleppo gehen würden. Die UNO hatte nach dem Angriff mit rund 20 Toten Anfang der Woche ihre Hilfslieferungen vorerst eingestellt und eine Untersuchung der Attacke gefordert. Für den Angriff auf den Konvoi nahe Aleppo machten sich die Konfliktparteien weiterhin gegenseitig verantwortlich.

Gabriel: "Wir gehen davon aus, dass die syrische Armee beteiligt war"

Deutschland sei überzeugt, dass die syrische Armee an dem Angriff beteiligt gewesen sei, sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Dies habe er auch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesagt. Die beiden Politiker hatten sich nahe Moskau zu einem Gespräch getroffen. "Da sind wir natürlich nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen", sagte der SPD-Chef. "Das belastet alle Beziehungen ungeheuer." Es sei unfassbar, dass trotz der vereinbarten Waffenruhe keine einzige Hilfslieferung im umkämpften Aleppo angekommen sei.

Russland will laut Gabriel stärkeres Engagement der USA

Putin dringe auf US-Schutz für Hilfskonvois in Syrien, so Gabriel weiter. Putin wolle, dass "nicht nur Russland bereit ist, solche Konvois mit eigenen Kräften zu kontrollieren". Der Kreml-Chef sei dafür, "dass das die Vereinigten Staaten auch tun". "Das ist ja einer der großen Konfliktfälle, dass die Amerikaner jedenfalls bislang nicht bereit sind, dafür entsprechend einzutreten", so der SPD-Chef. Putin habe ausdrücklich bekräftigt, an dem Friedensprozess in Syrien festzuhalten.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Zuvor hatten die USA mitgeteilt, alle Informationen deuteten darauf hin, dass die UN-Fahrzeugkolonne aus der Luft angegriffen worden sei. Da die Rebellen in Syrien keine Flugzeuge hätten, könne der Angriff also nur von der syrischen oder der russischen Luftwaffe geflogen worden sein. Unabhängig davon, wer den Angriff schlussendlich ausgeführt habe, trage die Verantwortung letztlich aber Russland, weil Moskau während der Feuerpause dafür zuständig gewesen sei, das syrische Regime an Attacken zu hindern. Wörtlich sagte Präsidentenberater Ben Rhodes: "In jedem Fall machen wir die russische Regierung für Luftangriffe in dieser Region verantwortlich. Russland wies diese Darstellung umgehend zurück. Der Konvoi sei nicht aus der Luft, sondern möglicherweise vom Boden aus - also von Rebellen - angegriffen worden.