Hunderttausende Tote, Millionen Vertriebene - sieben Jahre nach Beginn des Syrien-Krieges steht der Konflikt wie kaum ein anderer für das Scheitern der Weltgemeinschaft. Wie konnte es soweit kommen? Eine Analyse.

Eine Analyse von Daniel Hechler, ARD-Studio Kairo

Sieben Jahre Krieg in Syrien und eine verheerende Bilanz: Mehr als 400.000 Menschen sind ums Leben gekommen. Sechs Millionen Menschen wurden im eigenen Land vertrieben, 13 Millionen sind auf Hilfe angewiesen. Nur jede zweite Klinik ist noch in Betrieb. 1,7 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule. Diese Zahlen der Vereinten Nationen lassen erschreckend viele kalt. Zu lange dauert der Krieg schon, zu kompliziert ist er geworden, zu hoffnungslos.

Alles beginnt 2011 mit friedlichen Protesten in Daraa. Bürger erheben sich gegen die Regierung, für Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit. Assad antwortet mit Panzern und Scharfschützen.

Die Wende bringt Russland

Der Konflikt eskaliert überall im Land. Befeuert wird er mit dem Eingreifen regionaler Mächte wie dem Iran, Saudi-Arabien, Katar ab 2012. Die entscheidende Wende zugunsten Assads bringt 2015 das Eingreifen Russlands. In diesem Jahr eröffnet zudem die Türkei eine neue Front mit ihrer Militäroffensive auf die Kurdenmiliz YPG in Afrin. Längst geht es nicht mehr um Syrien. Das Land ist zum Spielball anderer Mächte geworden. Eben das macht jede politische Lösung unmöglich.

Prägend für den Syrien-Krieg ist der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran um die Vormacht in der Region. Teheran eilt Assad schon 2011 zu Hilfe, schickt Tausende Kämpfer zur Verstärkung der schwächelnden syrischen Bodentruppen, wird damit zu einem der wichtigsten Akteure im Land.

Syrische Truppen beim Vorstoß auf Ost-Ghouta.

Irans Interessen

Dem Ziel, einen eigenen Korridor über den Irak, Syrien und den Libanon bis zum Mittelmeer zu schaffen, ist der Iran mittlerweile schon sehr nahe. Saudi-Arabien hält seit 2012 mit Waffenlieferungen an die Rebellen dagegen, darunter auch radikal-islamistische Gruppierungen. Syrien soll nach dem Sturz Assads aus dem Machtbereich des Erzfeindes Iran herausgelöst werden. Dieser Plan allerdings geht gründlich schief.

Irans Vormachtstreben wiederum ruft Israel auf den Plan, das deren Milizen vor der eigenen Haustür mit Luftschlägen in Schach halten will. Russland will mit seiner massiven Militärintervention der Region seinen Stempel aufdrücken, sich als Großmacht neu inszenieren.

Washington dagegen präsentiert sich im Syrienkrieg denkbar schwach. Der damalige US-Präsident Barack Obama setzt erst eine rote Linie für den Fall eines Giftgasangriffs, um sie nach einem eben solchen 2013 zu ignorieren. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) greifen die USA schließlich gemeinsam mit den Kurden, der Türkei, Russland und vielen weiteren Nationen machtvoll ein.

Beschädigte Gebäude in Rakka.

Geostrategische Gegensätze

Mit dem Sieg über die selbst erklärten Gotteskrieger aber kommt ihnen der gemeinsame Feind abhanden. Die geostrategischen Gegensätze treten seither wieder offen zutage. Während die Türkei die Kurdenmiliz YPG in Sorge um eine Autonomie im eigenen Land zerschlagen will, sieht der NATO-Partner USA in ihnen die wichtigsten Verbündeten.

Die Europäer spielen in dem Konflikt kaum eine Rolle. Ihr Augenmerk lag auf dem Kampf gegen den IS und einer Eindämmung der Flüchtlingskrise. Beides scheint halbwegs gelungen. Was bleibt, sind hilflose Floskeln und Appelle, auch aus Deutschland.

Lösung nicht in Sicht

Und so stehen die Zeichen auf Eskalation. Eine vielfach beschworene politische Lösung ist nicht in Sicht. Es droht gar eine Konfrontation der Großmächte mit unabsehbaren Folgen nicht nur für die Region. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die letzten Rebellenhochburgen Ost-Ghouta und Idlib der Regierung Assad zufallen.

Der Preis dafür allerdings dürfte hoch sein: viele tausend Tote, bittere Not und Leid, Kriegsverbrechen. Die Türkei könnte schon bald Afrin einnehmen und damit den Nordwesten Syriens unter ihre Kontrolle bringen.

Allerdings schafft sie sich damit womöglich vor der eigenen Haustür einen permanenten Unruheherd. Kurdische Milizen sind im Guerillakrieg erprobt. Die USA und Israel wiederum werden sich bemühen, den Einfluss des Iran einzudämmen. Ob das gelingt, ist fraglich. Kaum ein Konflikt steht damit so sehr für das Scheitern der Weltgemeinschaft und ihres Auftrags, Frieden zu schaffen und zu erhalten wie der in Syrien.





Sieben Jahre Bürgerkrieg in Syrien

tagesschau 12:00 Uhr, 15.03.2018, Daniel Hechler, ARD Kairo







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-385471~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. März 2018 um 12:00 Uhr auf tagesschau24.