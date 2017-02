Der Super Bowl soll die Haushaltskasse von Houston füllen - denn die rund 140.000 Besucher bringen neben dem Football-Fieber auch Geld in die Stadt, um es in Restaurants, Wettbüros und Hotels wieder loszuwerden.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Los Angeles

Jedes Jahr lassen sich Unternehmen wenige Sekunden mehrere Millionen US-Dollar kosten - für ihre Werbespots, die beim Super Bowl ausgestrahlt werden. Aber es lohnt sich offenbar: Im vergangenen Jahr haben mehr als 165 Millionen US-Bürger eingeschaltet, um das große Football-Finale zu gucken. Maximal eine Armlänge entfernt: Guacamole, Tortillas, Chips und Bier.

Millionen Avocados, Milliarden Chicken Wings

Was Weihnachten für den Einzelhandel ist, ist der Super Bowl für die Lebensmittelindustrie. Nur an Thanksgiving wird mehr in den USA gefuttert. 1,3 Milliarden Chicken Wings werden frittiert und abgeknabbert. Millionen Pfund an Avocados werden zu Guacamole verarbeitet - entweder für die zwei Millionen Pfund Chips oder die acht Millionen Pfund Tortillas.

Doch damit ist das Geschäft noch lange nicht zu Ende. Houston hofft mit dem Super Bowl richtig Kasse zu machen, erklärt AJ Mistretta von Visit Houston bei ABC: "Mit dem Superbowl stehen wir im Scheinwerferlicht und davon wollen wir profitieren."

Das Restaurant wird zum Schlafplatz

In den vergangenen Jahren wurde in Infrastruktur, neue Restaurants und Attraktionen investiert. Die Stadt rechnet damit, dass das Sportspektakel rund 5,5 Millionen US-Dollar kostet. Wenn am Ende abgerechnet wird, sollen auf der Haben-Seite mindestens 350 Millionen US-Dollar stehen. Schließlich kommen mehr als 140.000 Besucher in die Stadt.

Für die Restaurants heißt das: Diese Woche geht es rund und manche Restaurantbesitzer wollen ihren Laden einfach Tag und Nacht nicht verlassen. Im "B+B Butcher Steakhouse" wollen die Mitarbeiter einfach gleich übernachten.

Jeans oder Stoffhose?

Der durchschnittliche Preis für die heißbegehrten Eintrittskarten liegt in diesem Jahr bei 6000 US-Dollar - ohne Flug und Hotel. Wem das zu teuer ist, der guckt einfach wie Millionen Andere zu Hause und wettet - ob auf den Sieger oder was für eine Hose der Sänger der Nationalhymne tragen wird: Stoffhose oder Jeans? Die Wettbüros rechnen mit rund vier Milliarden US-Dollar Umsatz.

Der Superbowl in Zahlen

Martina Buttler, ARD Washington

