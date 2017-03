Es ist eine historische Entscheidung: Südkoreas Verfassungsgericht hat die Amtsenthebung von Präsidentin Park einstimmig bestätigt. Park wird Korruption vorgeworfen. Durch das Urteil verliert sie auch ihre Immunität und muss nun eine Klage fürchten.

Die bisher suspendierte südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye ist endgültig ihres Amtes enthoben worden. Das entschieden die acht Richter des Verfassungsgerichts in Seoul einstimmig. Das Vorgehen Parks habe den Geist der Demokratie und den Rechtsstaat "ernsthaft geschädigt", sagte der Vorsitzende Richter Lee Jung Mi bei der Urteilsbegründung. Es ist die erste Amtsenthebung von diesem Posten, seit dem Ende der Achtzigerjahre die Demokratie in Südkorea eingeführt wurde. Das Land muss nun binnen 60 Tagen Neuwahlen abhalten, um einen Nachfolger zu bestimmen.

Die Verfassungsrichter sahen es als erwiesen an, dass Park es zugelassen habe, dass ihre Freundin Choi Soon Sil sich in die Regierungsgeschäfte eingemischt habe. Choi hatte nie ein öffentliches Amt inne. Die Richter hofften, dass das "politische Chaos" durch ihr Urteil ein Ende nehme, sagte Lee.

Hunderte Menschen hatten sich vor der Urteilsverkündung in der Nähe des Gerichts versammelt, um der Entscheidung live beizuwohnen. Auf riesigen Bildschirmen konnten die Zuschauer die historische Verkündung verfolgen. Polizisten bereiteten sich auf mögliche Proteste vor, setzen Helme auf und zogen Schutzkleidung an.

Hunderte Menschen in Seoul bejubelten das Urteil.

Park bestreitet Gesetzesverstoß

Das von der Opposition kontrollierte Parlament des Landes hatte im Dezember dafür gestimmt, Park abzusetzen. Zuvor hatte es wochenlang Massenproteste gegeben. Die Präsidentin wird verdächtigt, einer engen Vertrauten geholfen zu haben, Geld und Vorteile von Unternehmen zu erpressen. Zudem soll sie zugelassen haben, dass ihre langjährige Freundin Choi Soon Sil Staatsangelegenheiten manipulierte, ohne überhaupt ein Regierungsamt zu bekleiden. Park entschuldigte sich dafür, Choi vertraut zu haben. Dass sie damit gegen Gesetze verstoßen habe, bestreitet sie jedoch.

Mit der Amtsenthebung erlischt auch Parks Immunität vor Strafverfolgung. Die Staatsanwaltschaft könnte nun den vom Parlament erhobenen Vorwürfen nachgehen, Park habe ihrer Vertrauten Choi Soon Sil Einfluss auf die Staatsgeschäfte ermöglicht und ihr bei der Erpressung von Firmen geholfen.

Bislang weigerte sich Park mehrfach, überhaupt mit Ermittlern darüber zu sprechen. Ohne Immunität könnte sie allerdings angeklagt werden und die Staatsanwalt könnte einen Haftbefehl erwirken, anstatt Park immer nur um eine Aussage zu bitten.