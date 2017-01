US-Bundesstaat Georgia Viele Tote durch Tornados

Heftige Stürme haben den Südosten der USA heimgesucht. Besonders betroffen ist der Staat Georgia. Allein hier kamen nach Medienberichten mindestens zwölf Menschen ums Leben. Auch in Mississippi richteten Wirbelstürme schwere Schäden an.

Bei Unwettern im Süden der USA sind am Wochenende mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere verletzt worden. Nach Behördenangaben wütete im südöstlichen Bundesstaat Georgia in der Nacht zum Sonntag ein schwerer Sturm und riss mindestens zwölf Menschen in den Tod.

Süd-Georgia besonders betroffen

Am stärksten von dem Unwetter betroffen war eine ländliche Gegend im südlichen Teil von Georgia. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde starben acht der Opfer im Bezirk Cook beklagt, darunter sieben in einem Wohnwagenpark, wie die Zeitung "Atlanta Journal-Constitution" berichtet. Die Wetterbehörde NOAA meldete zudem schwere Sturmschäden, darunter umgeknickte Bäume und heruntergerissene Stromleitungen. In einigen Bezirken fiel der Strom aus.

Bereits am Samstag waren vier Menschen im südlichen Bundesstaat Mississippi ums Leben gekommen, wie die Behörde für Innere Sicherheit und Rettungswesen des Bundesstaates mitteilte. 20 Menschen wurden verletzt. Die Unwetter richteten zudem in der ganzen Region erhebliche Sachschäden an.

Weitere Stürme erwartet

Meteorologen rechnen mit weiteren schweren Stürmen. Der nationale Wetterdienst (NWS) warnte zudem, dass der Norden und das Zentrum von Georgia weiterhin von heftigen Tornados getroffen werden könnte. Auch weiterer Starkregen sei zu befürchten.

Viele Menschen verloren durch die Stürme ihren gesamten Besitz. Weil Bäume auf Stromleitungen stürzten, fiel mancherorts der Strom aus.

