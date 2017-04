Vier Tote, zahlreiche Verletzte und weiter kein Täter. Das ist die Bilanz nach dem Anschlag von Stockholm. Ein gestohlener Lkw war am Nachmittag in der Innenstadt in eine Menschenmenge gerast. Für Politik und Polizei ein Fall von Terror - nur von wem?

Die schwedische Polizei hat nach dem Anschlag in Stockholm einen Verdächtigen festgenommen, doch nach dem Täter des Lkw-Anschlags suchen die Beamten weiter. Der Festgenommene habe sich in einem Laden auffällig verhalten, teilten die Ermittler bei einer Pressekonferenz mit. Deshalb sei eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn festgenommen.

Der gesuchte Mann wurde festgenommen. Doch um den Täter handelte es sich laut Polizei nicht.

Berichte der Zeitung "Aftonbladet", wonach der Festgenommene ein Geständnis abgelegt habe, dementierte die Polizei. Seine Überprüfung habe ergeben, dass er nicht der Täter sei, teilten die Beamten auf einer Pressekonferenz mit.

"Wir haben eine Arbeitshypothese, dass das hier eine Terrortat ist", sagte der Polizeisprecher. Auch der schwedische Premierminister Stefan Löfven hatte von einer Terrortat gesprochen. Alles deute darauf hin, sagte er bereits kurz nach der Tat. "Schweden ist angegriffen worden". Die Nation stehe nun zusammen, sagte er vor der Presse.

Angriff am Nachmittag

Am Nachmittag war in der belebten Innenstadt ein Lkw in eine Menschenmenge gefahren und anschließend in einem Kaufhaus zum Stehen gekommen. Der Lieferwagen einer Brauerei war kurz zuvor gestohlen worden.

Bei dem Anschlag starben nach Polizeiangaben vier Menschen, mindestens 15 wurden verletzt. Die Polizei sperrte die gesamte Innenstadt ab und evakuierte den Hauptbahnhof.

Internationale Anteilnahme

Sowohl die Nachbarländer als auch die EU, UN und NATO reagierten bestürzt auf den Anschlag. Von einem "Anschlag auf uns alle" sprach EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und sicherte Schweden Solidarität zu. Der Anschlag habe sich gegen "unseren Lebensstil" gerichtet, fügte der EU-Kommissionspräsident hinzu. Seine Gedanken seien "bei dem schwedischen Volk".

Bundeskanzlerin Angela Merkel versicherte Verletzten, Angehörigen, Rettern und Polizisten ihr Mitgefühl. "Wir stehen zusammen gegen den Terror", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert im Kurznachrichtendienst Twitter.

Erinnerungen an Nizza und Berlin

Die Attacke weckt Erinnerungen an die Terroranschläge von Berlin und Nizza. Kurz vor Weihnachten 2016 hatte der 24-jährige Tunesier Anis Amri einen gekaperten Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gelenkt und zwölf Menschen getötet. Im Juli 2016 raste der 31 Jahre alte Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel mit einem Lkw auf dem Strandboulevard in Nizza in eine Menschenmenge. 86 Menschen starben. Die Terrormiliz IS reklamierte beide Anschläge für sich.

