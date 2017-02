Es ist das Sportereignis in den USA: In wenigen Stunden startet in Houston der 51. Super Bowl. Millionen Fans fiebern dann im Stadion und vor dem Fernseher mit - für die Patriots oder die Falcons. Viele Fans haben eine weite Reise auf sich genommen, um live dabei zu sein.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Los Angeles

Die Innenstadt von Houston ist pickepackevoll. Am Himmel kreisen Helikopter. Zehntausende Football-Fans glühen vor. Sie werfen Footballs, holen sich Autogramme von Hall-of-Fame-Spielern und kommen in Stimmung für das große Spiel.

Mittendrin Carrie und Steve - Patriots-Ledermasken über das Gesicht gezogen, Ponchos mit dem Logo ihres Clubs und ein Strahlen in den Augen. Schließlich ist das hier ihre Reise zum Hochzeitstag. "Die Entscheidung war: Italien oder Super Bowl. Italien ist auch nächstes Jahr noch da, aber das hier ist einmalig. Wir werden dabei sein, wenn Tom Brady seinen fünften Meisterschaftsring bekommt", erzählen die Beiden. Und sie sind im Stadion, wenn ihr Quarterback Geschichte schreiben will: "Wir sitzen ganz oben und brauchen vielleicht ein Fernglas, aber wir sind dabei."

Kneipe statt Stadion

Bry trägt stolz sein Patriots-T-Shirt. Der Mann mit den dunkelblonden Haaren ist extra aus Liverpool angereist, um beim 51. Super Bowl dabei zu sein. "Das habe ich an einem Abend mit etwas zu viel Bier und einer Kreditkarte in der Hand gebucht", sagt Bry. Das Spiel wird er in irgendeiner Kneipe gucken, denn die Ticketpreise waren dem Patriots-Fan aus England dann doch zu teuer.

So geht es auch Mike, der aus Washington eingeflogen ist und mit Freunden eine Super Bowl-Party feiert. Wem er die Daumen drückt, ist keine Frage: "Ich bin für Atlanta. Ich hasse die New England Patriots."

Damit ist Mike nicht allein. Die Patriots erfreuen sich großer Unbeliebtheit bei vielen, die nicht aus Neuengland kommen. Auch Chris aus Houston hofft, dass die Atlanta Falcons ihren ersten Super Bowl gewinnen: "Atlanta macht das. Die haben eine Offensive, die zu stark für die Patriots ist. Es wird aber spannend."

Kommt es zum "Gaga-Gate"?

Für Kontroversen könnte aber Lady Gaga sorgen. Die große Frage: Wird es ein "Gaga-Gate" geben, weil die Sängerin ein Trump-kritisches Statement macht?

Angriffe auf Trump? Lady Gaga wiegelt vor ihrem Halbzeit-Auftritt ab.

"Die einzigen Statements, die ich während der Halbzeitshow mache, sind die, die ich immer schon in meiner Karriere gemacht habe", verspricht Lady Gaga. "Ich glaube an Integration, Gleichberechtigung und an den Geist dieses Landes, der von Mitgefühl, Freundlichkeit und Liebe geprägt ist."

Lady Gaga hat mit den Football-Profis etwas gemeinsam: Der Super Bowl ist ein Höhepunkt ihrer Karriere und in wenigen Stunden ist Kick-Off.

Vorglühen für den SuperBowl in Houston

Martina Buttler, ARD Washington

05.02.2017 19:12 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA