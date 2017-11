Das harte Vorgehen der spanischen Justiz gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont und seine Regierungsmannschaft stößt international auf Kritik. Vor allem die Inhaftierung der entmachteten Minister droht die Stimmung weiter aufzuheizen.

Die Inhaftierung von neun Ministern der abgesetzten katalanischen Regionalregierung hat in Spanien und international Kritik ausgelöst. Die entmachteten Regierungsmitglieder waren am Donnerstag vor Gericht erschienen und wurden anschließend in Untersuchungshaft genommen. Ihnen wird Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

"Haft für gewählte Politiker ist falsch"

Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon schrieb auf Twitter: "Egal, welche Meinung man zu Katalonien hat, die Inhaftierung gewählter Politiker ist falsch und sollte von allen Demokraten verurteilt werden." Sturgeon und ihre Schottische Nationalpartei setzen sich für eine Unabhängigkeit ihres Landes von Großbritannien ein. Anders als in Spanien lässt das britische Recht die Abspaltung eines Landesteils zu.

Auch in Deutschland sorgte das harte Vorgehen der spanischen Justiz für Kritik. Die Kriminalisierung der Unabhängigkeitsbefürworter schaffe keine Lösungen, sondern vertiefe nur die Gräben, erklärte der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, Ulrich Delius. So würden "Märtyrer geschaffen".

Blockaden und Demos in Katalonien

In Katalonien gingen die Proteste weiter. Mehrere Straßen und Schienen wurden blockiert. Bereits am Donnerstag hatten nach Polizeiangaben rund 20.000 Unabhängigkeitsbefürworter in Barcelona demonstriert. Sie riefen "Befreit politische Häftlinge!" und "Das ist keine Justiz, sondern Diktatur!".

Puigdemont droht Festnahme

Auch der entmachtete katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont, der sich nach Brüssel abgesetzt hat, muss mit seiner Festnahme rechnen. Nach Angaben seines Anwalts erließ das Staatsgericht in Madrid einen Europäischen Haftbefehl.

Sollte der Haftbefehl in Brüssel eingehen, dann könnte die belgische Polizei Puigdemont umgehend festnehmen. Ihm droht in Spanien eine lange Haftstrafe. Nach einem europäischen Haftbefehl muss das Land, in dem die Person festgenommen wird, diese innerhalb von 60 Tagen nach der Festnahme an das Land übergeben, in dem der Haftbefehl ausgestellt worden ist.

Auch vier Ex-Minister sind in Brüssel

Neben Puigdemont gebe es auch Haftbefehle gegen vier Ex-Minister, die ebenfalls in die belgische Hauptstadt geflohen seien, sagte der Jurist Paul Bekaert unter Berufung auf Angaben Puigdemonts. Eine offizielle Bestätigung aus Madrid gibt es dafür noch nicht. Puigdemont und die vier Ex-Minister hatten am Donnerstag eine Gerichtsvorladung in Madrid missachtet.

Grund für das Vorgehen der spanischen Justiz ist unter anderem der einseitige Unabhängigkeitsbeschluss, den das Parlament in Barcelona am 27. Oktober verabschiedet hatte. Die Zentralregierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte die katalanische Führung daraufhin abgesetzt.

Europäische Union hält sich raus

Die Europäische Union will sich weiterhin nicht in den Streit einschalten: Dies sei ausschließlich eine Sache der "Justizbehörden, deren Unabhängigkeit wir akzeptieren", sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Auch die Bundesregierung bekräftigte ihre Unterstützung für die spanische Zentralregierung. Das "große Interesse" der Bundesregierung sei, dass Verfassungsordnung und Einheit Spaniens erhalten blieben, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

