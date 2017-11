Die Hinweise auf das Ende der Ära Mugabe in Simbabwe mehren sich. Zwei Tage nach dem Putsch forderte die Regierungspartei den Rücktritt des unter Hausarrest stehenden Präsidenten. Das Militär stellte sich hinter die für Samstag geplanten Anti-Mugabe-Proteste.

In Simbabwe hat die Regierungspartei Zanu-PF den Weg zum Ende der 37-jährigen Herrschaft von Präsident Robert Mugabe geebnet. Alle zehn Landesverbände hätten dem 93-jährigen Staatschef das Misstrauen ausgesprochen und seinen Rücktritt verlangt, sagte der Parteivertreter Nick Mangwana. Das Zentralkomitee sei einberufen worden, um einen neuen Parteichef und Spitzenkandidaten für die Wahl im kommenden Jahr zu bestimmen.

Auch das Staatsfernsehen und die private Tageszeitung "Newsday" berichteten, dass die führenden Parteimitglieder von Mugabe abgerückt seien und seinen Rücktritt forderten.

Militär verhandelt mit Mugabe über Zukunft

Zwei Tage nach dem Putsch zeigte sich Mugabe erstmals wieder öffentlicht, hielt dabei aber keine Rede.

Seitdem das Militär vor zwei Tagen die Kontrolle über das Land übernommen hat, steht Mugabe unter Hausarrest, auch wenn er sich nun bei der Abschlussfeier einer Universität erstmals wieder öffentlich zeigte. Bislang weigert sich Mugabe, die Macht von sich aus abzugeben.

Die Armee vermied in ihrer Darstellung der Ereignisse ganz bewusst den Eindruck, den Präsident durch einen gewaltsamen Putsch absetzen zu wollen. Das Militär bezeichnet ihn weiter als Präsidenten und Oberbefehlshaber. Zugleich führt es mit ihm Verhandlungen zu seiner Entmachtung und verkündete Fortschritte bei der "Operation gegen Kriminelle im Umfeld des Präsidenten", wie die Aktion offiziell bezeichnet wird.

Militär unterstützt Anti-Mugabe-Proteste

Demonstrativ erklärte das Militär am Abend, dass es die für Samstag geplanten Massenproteste gegen Mugabe unterstütze, solange diese friedlich blieben. Zu den Demonstrationen, bei denen Mugabes Rückzug gefordert werden soll, hatte unter anderem die Opposition des Landes aufgerufen.

Auch die Kriegsveteranen, nach dem Militär bisher eine der wichtigsten Säulen der Herrschaft Mugabes, setzen auf das Ende der Ära des Präsidenten. Mugabe sei ein "seniler alter Mann, der die Kontrolle über seine Frau verloren hat" und "zwischen jetzt und morgen" zu gehen habe, sagte der Chef des Verbandes der Kriegsveteranen. Chris Mutsvangwa. Er fügte hinzu: "Wenn er nicht geht, werden wir die Rechnung morgen begleichen." Ihm zufolge bat Mugabe in den Gesprächen über seinen Abgang darum, noch "ein paar Tage, noch ein paar Monate" im Amt bleiben zu dürfen.

Mnangagwa als Übergangspräsident im Gespräch

Mugabe regiert das Land seit 1980. Er ist wegen Wahlfälschung und seines autoritären Führungsstils umstritten. Mugabe wird für Übergriffe auf Journalisten, weiße Farmer und Oppositionelle verantwortlich gemacht.

Hintergrund für das aktuelle Eingreifen des Militärs ist ein Machtkampf um seine Nachfolge. Auslöser der Militärintervention war die Entlassung von Vizepräsident Emmerson Mnangagwa in der vergangenen Woche. Offenbar wollte Mugabe seine Ehefrau Grace zur Vizepräsidentin ernennen, die eine jüngere Fraktion in der Partei um sich scharte. Viele Beobachter glauben, dass das Militär Mnangagwa als Übergangspräsidenten installieren will.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 17. November 2017 um 20:00 Uhr.