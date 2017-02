Außenminister Gabriel hat nach der Forderung der US-Regierung nach einer Erhöhung des Wehretats der Nato-Länder vor einer Überbetonung des Militärischen gewarnt. In krisenhaften Zeiten sei es vor allem wichtig, gemeinsam zu handeln.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die Außenminister der G20-Staaten vor einer Überbetonung des Militärischen gewarnt. Gerade in diesen krisenhaften Zeiten sei es wichtig, gemeinsam zu handeln und nicht nur auf militärische Lösungen zu setzen, betonte er zum Abschluss des ersten Tages der Konferenz der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Bonn. Es sei falsch, nur darauf zu schauen, wie viel Geld einzelne Nato-Staaten in Rüstung investierten. Deutschland zum Beispiel trage international viel zur Stabilisierung bei - durch Klimaschutz, Entwicklungshilfe und durch die Aufnahme von Flüchtlingen. Er sagte: "Ausschließlich auf Militäretats zu setzen, das sollten demokratische Staaten nicht tun." Zum Abschluss des zweitägigen Treffens in Bonn wollten die USA und Russland heute mit mehreren europäischen und arabischen Staaten über den seit 2011 andauernden blutigen Konflikt in Syrien beraten.

Verständnis für US-Forderung

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte zuvor Verständnis für die Forderung der US-Regierung nach einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Staaten gezeigt. Ähnlich äußerte sich auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die Forderung der US-Regierung nach einer höheren finanziellen Beteiligung Europas an der eigenen Sicherheit sei nachvollziehbar, sagte er im Rundschau-Magazin des BR-Fernsehens.

Er warnte aber davor, bedingungslos auf die US-Forderungen einzugehen. "Ich bin sehr dagegen, dass wir uns ins Bockshorn jagen lassen", sagte er am Donnerstagabend auf der Münchner Europa Konferenz. Er "habe es nicht gerne" wenn die Amerikaner den Sicherheitsbegriff aufs rein Militärische verengten, sagte Juncker. "Es macht doch Sinn, dass man sich überlegt, ob moderne Stabilitätspolitik weltweit sich nicht aus mehreren Teilen zusammensetzt", fügte er hinzu. Man müsse Verteidigungsausgaben, Entwicklungsausgaben und humanitäre Hilfe addieren. "Wenn man zusammenrechnet, was Europa tut in Verteidigung, plus Entwicklungshilfe, plus humanitäre Hilfe, dann sieht der Vergleich mit den USA schon wesentlich anders aus", sagte der Kommissionspräsident. "Moderne Politik kann nicht nur darin bestehen, dass man die Verteidigungsausgaben erhöht."

Juncker mahnte in der Veranstaltung am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz dennoch eine solidarische Lastenverteilung bei den Sicherheitsausgaben an. Die Europäer müssten aber neben einer Erhöhung der Ausgaben vor allem dafür sorgen, dass die sicherheitspolitische "Kleinstaaterei" in Europa aufhöre und die Militärausgaben europäisch koordiniert würden.

Schäuble: Viel zu lange auf die USA verlassen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble fordert von der Europäischen Union eine größere außenpolitische Rolle. Europa habe sich viel zu lange darauf verlassen, dass im Fall von Krisen und Konflikten die USA einspringen und Defizite europäischen Handlungswillens und europäischer Handlungsfähigkeit ausgleichen würden, schrieb Schäuble in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Immer mehr Amerikaner fragten sich nicht zu Unrecht und nicht erst seit den jüngsten Präsidentschaftswahlen, ob Verpflichtungen und Verantwortung im transatlantischen Bündnis angemessen verteilt seien. "Es wird höchste Zeit, dass wir uns - neben den vielen Hausaufgaben, die wir innereuropäisch zu erledigen haben - stärker auf die internationale Rolle Europas besinnen", schrieb Schäuble.

Schäuble sprach sich gegen nationale Alleingänge aus. Die großen Fragen der Sicherheit, Klimaschutz, Migration oder Wettbewerbsfähigkeit ließen sich dadurch nicht lösen. "Deutsche Verantwortung bedeutet für uns, gemeinschaftlich zu handeln. Unverzichtbar dafür ist die Europäische Union."