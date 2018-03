Hunderte Menschen haben in Sacramento an der Beisetzung eines von der Polizei erschossenen Afroamerikaners teilgenommen. Der unbewaffnete 22-Jährige war im Garten seiner Großmutter getötet worden.

Etwa 500 Menschen haben an der Beisetzung des 22-jährigen Afroamerikaners Stephon Clark teilgenommen, der - obwohl er unbewaffnet war - in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento von Polizisten erschossen worden war. An der Trauerfeier nahm auch der schwarze Bürgerrechtler Al Sharpton teil. Sharpton prangerte in einer wütenden Rede Polizeigewalt an.

Seit Tagen protestieren Menschen im kalifornischen Sacramento gegen Polizeigewalt.

Zuvor hatten Demonstranten aus Protest gegen die tödlichen Polizeischüsse im Zentrum von Sacramento Straßen blockiert. Die Proteste dauern seit Tagen an.

Polizisten hatten den zweifachen Vater am 18. März bis in den Garten seines Wohnhauses verfolgt und 20 Schüsse auf ihn abgefeuert. Sie hatten das Smartphone, das er in seiner Hand hielt, für eine Waffe gehalten. Immer wieder gibt es in den USA Fälle von Polizeigewalt, die sich gegen Afroamerikaner richtet.

